Таких орендарів власники житла не хочуть: кому найважче знайти квартиру в оренду
Ринок довгострокової оренди в Україні влітку 2025 року має тенденцію до зростання. Попри високу пропозицію, власники житла погоджуються не на всіх орендарів, а ретельно вибирають їх. Кому найважче зняти помешкання в оренду, пише сайт finance.ua з посиланням на портал «OLX Нерухомість».
Яких квартир найбільше на ринку оренди
Понад 45% власників житла здають квартири в будинках старого житлового фонду, ще 25% – у новобудовах, 9% – у будинках або котеджах. Найбільше пропозицій можна знайти у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.
Як орендодавці вибирають орендарів
За словами самих орендодавців, для них найважливіші такі критерії для вибору орендодавців:
- фінансова спроможність (59,7%);
- наявність тварин (59,1%);
- маленькі діти (42,6%).
«Хоча більшість вже мали досвід здачі житла сім’ям із малими дітьми чи власникам тварин, ставлення до цих категорій різне. З тваринами здавати житло погоджуються менше – лише 53,4%. І хоча 77% орендодавців уже мали справу з орендарями з тваринами, позитивним цей досвід назвали лише трохи більше половини», – кажуть експерти «OLX Нерухомість».
Щоб погодитися на оренду, власники часто вимагають додаткову заставу, вищу орендну плату або прописують компенсацію у договорі.
До сімей із малими дітьми власники ставляться м’якше і більшість з тих, хто мав такий досвід (72%) назвали його позитивним. Орендодавці часто висувають також додаткові вимоги сім’ям з дітьми: більший завдаток, прописана в договорі компенсація за можливі пошкодження.
Які є труднощі для орендарів
Понад половина опитаних шукали житло протягом останніх двох років. Найважче власникам тварин:
- 55% кажуть, що знайти житло «дуже складно»;
- 78,3% стикалися з прямою відмовою;
- 56,3% – з підвищеною орендною платою;
- 30,8% – з підвищеною пильністю до стану квартири.
При цьому лише 14% орендарів вказали, що їхні тварини справді щось псували. У більшості випадків усе закінчувалося ремонтом або компенсацією.
У сімей з дітьми теж виникають проблеми під час пошуку житла в оренду. Проблеми такі:
- 25% вважає пошук «дуже складним»;
- 56% отримували відмову через дітей;
- 44,6% зіштовхнулися з підвищеною орендною платою.
14,4% зазначили, що діти щось пошкодили. Більшість вирішували питання шляхом заміни чи ремонту або компенсації.
Додаткові фактори
Орендарі також розповіли, на що ще звертають увагу власники житла, окрім наявності тварин і дітей. Ідеться про такі фактори:
- наявність роботи (41,3% орендодавців);
- сімейний стан (36%)4
- статус ВПО (23,8%).
До 10% орендодавців звертають увагу на політичні погляди та позицію щодо війни в Україні.