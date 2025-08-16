За два місяці українці уклали в Туреччині майже 250 угод про купівлю нерухомості

В липні 2025 року українці посіли четверте місце серед іноземних покупців нерухомості в Туреччині, повідомляє сайт Open4business з посиланням на дані Інституту статистики Туреччини (TÜİK).

Українці придбали в липні 134 об’єкти нерухомості. Перша п’ятірка іноземців, які купували в липні нерухомість в Туреччині, виглядає так:

росіяни – 315 угод;

іранці – 152 угоди;

німці – 135 угод;

іракці – 120 угод.

До десятки також увійшли Азербайджан (93 угоди), Казахстан (65 угод), Саудівська Аравія (64 угоди), Палестина (52 угоди) і Китай (51 угода).

Водночас у червні 2025 року українці посіли друге місце за обсягом купівлі житла в Туреччині (111 угод).

Ринок нерухомості Туреччини продовжує приваблювати іноземних покупців, кажуть в TÜİK. Проте розподіл лідерів за національністю змінюється щомісяця залежно від туристичного сезону, коливань цін та інвестиційних інтересів.