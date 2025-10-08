Швейцарія визначила українцям «допустимі» та «недопустимі» територія для проживання

У середу, 8 жовтня, Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення продовжити дію тимчасового статусу захисту для українців до березня 2027 року. Однак українцям зі західних областей можуть відмовляти у наданні статусу біженців.

Про це пише Громадське з посиланням на Федеральну раду Швейцарії, яка запровадила розрізнення між регіонами України, куди повернення вважається «допустимим» або «недопустимим». «Допустимими» для життя українців вважаються Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Дію тимчасового захисту українським біженцям Федеральна рада Швейцарії продовжила до 4 березня 2027 року. Тим часом нові правила про «допустимі» або «недопустимі» області наберуть чинності 1 листопада 2025 року. На українців, які вже мають статус захисту у Швейцарії, нові правила не поширюватимуться про «допустимі» території, проте можливий час перебування в Україні скоротиться.

«Нова регламентація набуде чинності 1 листопада 2025 року і стосуватиметься всіх заяв, що розглядатимуться після цієї дати – навіть якщо вони були подані раніше. Також з 1 листопада набирає чинності зміна щодо перебування осіб зі статусом S: тепер вони можуть проводити до 15 днів на півріччя в Україні замість 15 днів на квартал», – повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

Кожен випадок розглядатимуть індивідуально, тому якщо виконання цього наказу буде недопустимим або «індивідуально не можливим», то людині тимчасово дозволять перебувати у Швейцарії.

«Якщо SEM відмовить у наданні захисту через те, що особа походить із регіону, де повернення вважається допустимим, буде видано наказ про видворення. Якщо виконання цього наказу в окремому випадку виявиться неможливим або індивідуально недопустимим, особі буде тимчасово дозволено перебувати у Швейцарії. Особи, які не підпадають під статус S, можуть подати прохання про надання притулку у Швейцарії», – йдеться у повідомленні.

Щодо виплат змін нема: Швейцарія виділяє 3000 франків на особу на рік на підтримку інтеграційних зусиль кантонів, зокрема для вивчення мови, доступу до освіти та ринку праці.