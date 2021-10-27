Сім газопостачальних компаній України знизили базові річні ціни на газ. За даними огляду інформаційно-консультаційного центру «ГазПравда», станом на ранок 27 жовтня рейтинг найвигідніших пропозицій змінився і стартує з 7,799 грн за кубометр. Саме стільки запропонувала компанія «Енерджі трейд груп» (ETG).

Лише на 0,001 грн більше – 7,80 грн за куб – просить компанія Neogas. Далі йдуть «Евода трейд КП Луцькводоканал» (7,88 грн за кубометр), «Черкасигаз збут» і «Уманьгаз збут» (7,89 грн за кубометр).

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр. Таку саму ціну виставили «Газпостачсервіс» і «Тернопільоблгаз збут». Крім того, стільки ж платитимуть і ті споживачі, яким газ тимчасово продає постачальник останньої надії. За рішенням уряду, в жовтні та листопаді ціна в постачальника останньої надії становитиме саме 7,96 грн за куб.

Решта компаній виставили цінники від 7,98 до 13,5 грн за кубометр.

Найвищі цінники на газ – 13,5 грн за куб – пропонують Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

Однак загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

У повідомленні «Газправди» зазначається, що п’ять місяців до цього ціни на газ майже не змінювалися, оскільки підвищувати їх компанії не могли через умови фіксованих тарифних планів, а знижувати заважали рекордні ціни на газ на європейському ринку.

З жовтня практично весь сегмент постачання газу населенню працює в складі Балансуючої групи НАК «Нафтогаз України». Компанії в її складі купують газ у «Нафтогазу» за однаковою ціною – 7,42 грн за кубометр.