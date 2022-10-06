Пічне опалення – найпростіший і найдавніший спосіб обігріву будинку

Якщо ви мрієте про камін у приватному будинку, то варто звернути увагу на каміни-пічки. Їхня головна перевага – не краса, а обігрів будинку, хоча вони виглядають теж дуже естетично та додають приміщенню затишку. «Зелена садиба» розповідає, які ще є переваги камінів-пічок перед традиційними камінами, а також пропонує переглянути декілька ідей, як їх вписати в інтер’єр.

Пічне опалення – найпростіший і найдавніший спосіб обігріву будинку. Від вибору конструкції залежить, яку площу ви зможете обігрівати. Для невеликих одно-двоповерхових будинків такий вид обігріву може бути навіть основним, а під час війни наявність додаткового способу опалення є, як ніколи, актуальною.

З опаленням будинку великої площі одна традиційна кутова грубка на дровах чи піч-камін не впорається, проте вона може використовуватися також для приготування їжі, як тепле ліжко та додатковий декоративний елемент у дизайні.

Камін – це відкрите джерело вогню с димоходом, через який з приміщення виходить тепле повітря, тобто обігріти приміщення традиційний камін не може. Натомість камін-пічка має прозорі дверцята топки, які значно збільшують його ККД, дозволяючи при цьому любуватися вогнем.

Зараз можна замовити чи зробити камін-пічку різних варіантів:

з лежанкою, рівень нагріву якої регулюється за допомогою спеціальної засувки; така пічка-камін дозволяє комфортно на ній відпочивати, що позитивно впливає на здоров’я;

з плитою, на якій можна готувати; як правило, конструкція складається з двох секцій – для завантаження дров і для збирання попелу;

з грубкою, що перетворює камін-пічку на джерело тепла одразу для двох-трьох кімнат;

3 в 1 – з лежанкою, плитою і грубкою.

Принцип роботи таких камінів-пічок може бути різним, і вони не обов’язково мають бути кутовими – їх можна вписати практично в будь-яке приміщення. Значної популярності набувають каміни-пічки з водяним контуром, які можуть використовувати різне паливо, не тільки дрова.