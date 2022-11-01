Газовий котел – це один з найбільш ефективних, практичних і вигідних типів опалювального обладнання, і зараз існує багато його видів. Газові котли можуть відрізнятися за місцем установки, кількістю контурів, типом камери згоряння, матеріалом теплообмінника, потужністю, а також наявністю чи відсутністю систем додаткового захисту. При виборі оптимального варіанту котла потрібно все це враховувати, і бажано ще на етапі проектування будинку. W2 Studio пояснює, як обрати найкращий газовий котел для вашого помешкання.

Настінний або підлоговий

За місцем монтажу газові котли бувають настінні та підлогові. Настінні варіанти більш компактні і функціональні, а підлогові мають просту конструкцію, хорошу потужність, низьку складність ремонту та обслуговування.

При установці підлогового газового котла необхідно купувати додатковий габаритний розширювальний бак, який підтримує необхідний обсяг води в системі. Натомість настінні моделі вважаються повноцінними міні-котельнями, що включають в себе все необхідне обладнання для стабільної і безпечної роботи: розширювальний бак, системи безпеки і циркуляційний насос. Така комплектація істотно полегшує монтаж і побутову експлуатацію приладу.

Місце встановлення

Газове опалювальне обладнання – це прилади з потенційно підвищеним рівнем небезпеки, тому при установці котла обов’язково потрібно враховуватися чинні нормативні вимоги, а сам процес монтажу і подальшої експлуатації має відбуватися за узгодження з органами нагляду.

Згідно з чинними нормами, підключати газовий котел можна лише в приміщеннях з якісною вентиляцією. Фахівці рекомендують вибирати таке приміщення, відштовхуючись від технічних характеристик конкретної моделі котла:

котли потужністю до 30 кВт можна встановлювати в будь-яких нежитлових приміщеннях: кухні, санвузли, коридори, підсобні та інші приміщення;

котли потужністю 30-150 кВт рекомендується встановлювати в окремих приміщеннях, що дозволяє підвищити безпеку при аварійних ситуаціях;

котли потужністю від 150 кВт необхідно встановлювати в окремому віддаленому будинку, який використовується як котельня.

Кількість контурів

Газові котли бувають одноконтурні та двоконтурні. Перші мають просту конструкцію з одним контуром, який нагріває воду для радіаторів опалення або теплої підлоги. Двоконтурні котли мають ще один контур, який відповідає за подачу гарячої води в кілька точок водозабору, наприклад, у ванну кімнату і на кухню.

Тип камери згоряння

Залежно від способу подачі кисню камери загоряння бувають двох типів: відкриті і закриті. Перша, простіша і дешевша, передбачає наявність атмосферного пальника і забирає повітря безпосередньо з приміщення, тому такі камери рекомендується застосовувати тільки на котлах, розташованих в окремих будівлях або добре провітрюваних приміщеннях.

Закрита камера згоряння комплектується турбованим пальником, який передбачає надходження повітря через спеціальний димохід або вентиляційну трубу. Для приватних будинків і заміських дач рекомендуються саме такі моделі.

Теплообмінник

Чавунні теплообмінники вважаються традиційним рішенням: вони не піддаються корозії, але бояться різких перепадів температур. Аналоги з нержавіючої сталі не мають такої проблеми, що підвищує довговічність роботи обладнання і знижує її собівартість. Також ремонт газового котла з нержавіючим теплообмінником простіший, ніж з чавунним.

Потужність котла

Є ключовим параметром, який обов’язково враховується при виборі моделі і вказується в її технічній документації. Як правило, при будівництві будинків і котеджів необхідна потужність котла для обігріву прораховується фахівцями і вноситься в документацію об’єкта. При виборі потужності котла також варто враховувати кількість вікон та дверей і їхні габарити, кліматичні умови в регіоні, необхідність використання обладнання для подачі гарячої води тощо.

Комфорт в експлуатації

За зручність використання газового котла прямо відповідають додаткові функціональні можливості моделі. Кращими в зручності вважаються котли з автоматикою, що спрощує процес управління обладнанням. У деяких моделях експлуатація може бути повністю автономною: досить виставити оптимальну температуру термостата – і котел буде підтримувати її в будівлі з точністю до одного градуса, включаючись і виключаючись у потрібний момент. Забезпечити економію газу можна функцією таймера, яка задає час включення і відключення котла.

Безпека

Питання безпеки газового котла є найважливішим при виборі обладнання. Будь-який котел, є потенційно небезпечним, і ризик виникає в двох випадках: при неправильній експлуатації або при наявності заводського браку.

Більшість сучасних газових котлів проходять багатоетапний контроль якості, практично виключає вірогідність покупки устаткування з дефектом. Також багато моделей оснащуються системою автоматичного відключення – вона спрацьовує в разі прояву будь-якої, навіть незначної несправності. У систему захисту входить відключення подачі газу й електрики – її роботу забезпечують датчики витоку газу, контролю полум’я, тиску води і робочої температури.

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