Багато українців використовують скотч для захисту вікон під час обстрілів. Проте не скрізь у ньому є нагальна необхідність, тож постало питання, як відмити вікна від липких слідів скотчу. На перший погляд, це може видаватися не таким легким завданням. Розповідаємо, як позбутися скотчу ефективно та без шкоди для вікон.

Спосіб №1.

Зніміть стрічку пальцями, а потім використайте тупий ніж для масла, щоб видалити стрічку і якомога більше клею. Будьте обережні, використовуйте легкі дотики, щоб не подряпати скло. Нанесіть на сліди від скотчу содовий розчин за допомогою м’якої тканини або губки. Потріть скло невеликими круговими рухами, доки залишки не зійдуть і змийте розчин звичайною водою.

Спосіб №2.

Видаліть будь-які стійкі залишки скотчу невеликою кількістю оливкової або іншої олії. Нанесіть тонкий шар олії на вікно за допомогою паперового рушника або губки, після чого залиште вікно на 15 хв. Тріть губкою скло, доки липкі сліди не зникнуть. Вимийте вікно мильною водою або засобом для миття скла.

Спосіб №3.

Нанесіть кілька крапель медичного спирту, ацетону, нашатирного спирту чи бензину на м’яку тканину або губку. Потріть скло невеликими круговими рухами, доки залишки не зникнуть. Обов’язково відкрийте перед цим вікна. Нанесіть більше рідини на тканину або губку і продовжуйте терти при необхідності. Слідкуйте, щоб рідина не потрапила на пластиковий профіль.

Спосіб №4.

Покрийте вікно великою кількістю засобу для миття скла і дайте йому проникнути в будь-які стійкі залишки скотчу. Протріть вікно сухим паперовим рушником.

Спосіб №5.

Сліди від скотчу на склі канцелярською гумкою доведеться витирати довго, та це дійсно надійний спосіб, який точно не зашкодить склу.

Спосіб №6.

Перед тим, як здирати скотч з вікон, відпарте його. Постійте поруч із вікном із чайником чи чашкою з окропом. Коли вікна запотіють – віддирати скотч буде дуже легко.

Як запобігти пошкодженню вікон:

не використовуйте при видаленні скотчу та його залишків металеві щітки та абразивні порошки, бо вони можуть залишити подряпини;

не використовуйте ацетон та інші розчинники для видалення клею з матового скла;

не використовуйте лужні та їдкі кислотні засоби;

спочатку перевірте засіб видалення залишків на непомітній ділянці, щоб переконатися, що поверхня не пошкодиться.

За матеріалами блогу Comfy, «Конкурент»