Термоплівка, якщо правильно її поклеїти, може допомогти зберегти тепло вдома

Через постійні вимкнення електроенергії, від якої у багатьох оселях залежить опалення, українцям доводиться постійно думати над тим, як утеплити свій дім. Як відомо, велика кількість тепла виходить через вікна. Щоб уникнути тепловтрат вдома, необхідно утеплити вікна і зробити це можна кількома способами. Одним з найпростіших і найдешевших методів утеплення вікон вдома є поклейка термоплівки. Цей метод не лише допоможе втримати тепло, а може вирішити проблему із запотіванням вікон.

Що таке термоплівка плівка, які її особливості?

Термоплівка – матеріал на основі поліестеру, який максимально пропускає сонячне світло, але утримує тепло в приміщенні. Саме такою плівкою можна утеплити скляний фасад будівлі, балкон або лоджію. У якісної термоплівки є ряд важливих властивостей:

прозорість – не видно на вікні і не дає відблисків;

володіє достатньою товщиною для того, щоб бути стійкою до розривів;

витривала до впливу побутової хімії;

не притягує пил і бруд;

блокує ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання.

Зовні покриття нагадує звичайний поліетилен, але трохи тонше нього. Така плівка має подвійну дію. По-перше, перешкоджає виходу тепла у формі інфрачервоного випромінювання. По-друге, створює додатковий теплоізолюючий шар повітря між собою і склом. Це зазвичай дозволяє позбутися ефекту «вікон, що плачуть».

Плюси і мінуси термоплівки

Якщо ви виберете для себе такий спосіб захисту від холоду, то отримаєте плюси:

більш стійке до ударів скло – після поклейки плівки міцність вікна підвищується;

підвищений рівень безпеки – навіть якщо вікно розіб'ється, воно не розлетиться на шматки;

економію грошей – поклейка плівки на однокамерний склопакет підвищує його характеристики до рівня двокамерного;

захист від ультрафіолетового випромінювання – предмети інтер'єру в будинку не будуть вигоряти від сонця;

шумоізоляція – ви не будете чути шум з вулиці в таких обсягах, як це відбувалося до поклейки.

З недоліків вагомими вважаються всього два: можливе погіршення мобільного зв'язку через блокування плівкою радіохвиль і швидкий знос, тому таку плівку рекомендують міняти щороку.

Як правильно наклеїти теплоощадну плівку на вікна

Для того, щоб швидко і просто утеплити свою квартиру, використовуючи термоплівку, враховуйте підготовчий етап. По-перше, вам потрібно переконатися, що у віконних рамах немає щілин, оскільки вони стануть причиною протягу. Якщо щілини знайшлися – їх потрібно закрити герметиком або силіконом. Також подивіться, чи щільно скло прилягає до рами. Якщо ні – використовуйте прозорий силікон для виправлення ситуації.

Наклеїти плівку на вікна можна, дотримуючись інструкції:

вимийте вікна з внутрішньої сторони;

знежирте скло спиртом;

наклейте двосторонній скотч по периметру віконної рами;

плівка зазвичай продається складена в два шари; необхідно поділити шари і вирізати плівку за розміром скла, плюс два-три сантиметри з кожного краю;

на скотч клеїмо плівку так, щоб її поверхня перекривала все скло, намагаємося натягнути плівку, але на зморшки уваги не звертаємо – важливіше домогтися того, щоб весь край плівки щільно «сів» на скотч без «бульбашок»;

направляємо на плівку гаряче повітря з побутового фена: завдяки своїм термоусадковим властивостям плівка сама натягнеться і розгладиться.

Зазвичай виробники етермоплівок додають скотч у набір та мають деталізовану інструкцію, як поклеїти це все на вікна. Головне – потрапити на якісний товар, тому варто читати відгуки перш ніж купляти плівку.

За матеріалами УНІАНу та «Берлоги садівника»