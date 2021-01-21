За рік на Львівщині відремонтували майже 300 км доріг.

На ремонт доріг місцевого значення на Львівщині у 2021 році виділять 891,5 млн грн з Державного дорожнього фонду. Більшість з цих доріг почали ремонтувати у 2019-2020 роках, а у 2021 році роботи планують завершити.

Як розповів ZAXID.NET заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, у 2020 році продовжать капітальний ремонт доріг Мшанець – Стрілки, Славське – Хащованя, Хильчиці – Ясенівці та моста на дорозі Східниця – Верхнє Синьовидне. Також планують розпочати капремонт доріг Загір’я – Суха Долина, Ясениця – Новий Кропивник.

Навесні 2021 року мають продовжити середній і поточний ремонт на дорогах Ясенів – Золочів, Золочів – Красне, Перемишляни – Чемеринці, Рава-Руська – Гайок, Сокаль – Стоянів, Дрогобич – Довголука, Кологори – Лучани, Стрілки – Новий Кропивник та розпочати роботи на дорозі Садковичі – Чернихів.

Червоним кольором на карті позначені ділянки доріг, де вестимуться ремонти у 2021 році. Клікнувши на ділянку дороги, можна прочитати детальнішу інформацію про неї

У 2021 році продовжать роботи з ремонту прикордонної дороги Яворів – Грушів. Навесні цього року також планують почати будівництво дороги Нижанковичі – Самбір, що вестиме до майбутнього пункту пропуску. Роботи на обидвох дорогах фінансуватимуться за рахунок кредиту з Польщі.

Замовником усіх цих ремонтів буде департамент дорожнього господарства ЛОДА, фінансуватимуться роботи з Державного дорожнього фонду. На ці роботи уряд наразі виділить 891,5 млн грн з 2,1 млрд необхідних. Решту коштів можуть перерахувати ще упродовж року.

У 2020 році з Державного дорожнього фонду на дороги Львівщини виділили 1,5 млрд грн, однак упродовж року дофінансували ще 500 млн грн.

Додамо, що дороги у Львівській області ремонтуються не лише за рахунок державного бюджету, а й обласного. За словами Юрія Бучка, незабаром комісія з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури Львівської обласної ради має затвердити перелік доріг в області, які будуть ремонтувати коштами з обласного бюджету. Це дрібні ремонти доріг протяжність 1-2 км. З обласного бюджету на ремонт доріг планують витратити 150-200 млн грн.

Раніше ZAXID.NET за допомогою інструменту «до і після» показав, як змінились дороги національного і територіального значення Львівщини.