У 2020 році у Львівській області в рамках урядової програми «Велике будівництво» відремонтували 278 км доріг. Серед них дві дороги до пунктів пропусків із Польщею, кілька аварійних мостів та інші відрізки доріг національного та територіального значення. Загалом на дороги області у 2020 році витратили понад 2,9 млрд грн.

Ми обрали найважливіші і найбільш показові приклади ремонту доріг в області, щоб показати, як змінились ці дороги після ремонту. Показуємо зміни за допомогою порівняльного інструменту «до і «після».

Торік відновили 19 км прикордонної дороги О141003 Мостиська – Краковець, якою з’єднали між собою два міжнародні пункти пропуску «Шегині» та «Краковець».

Автомобільна дорога Т14-15 Мостиська – Самбір – Борислав. У 2020 році відремонтували 30 км цієї дороги, що з'єднують Борислав з Самбором.

Дорогу Т14-20 Яворів - Грушів, довжиною 19,5 км капітально відремонтували за кредитні гроші Польщі. Ця дорога має важливе значення, оскільки веде до міжнародного пункту пропуску Грушів – Будомєж.

На дорозі Н-13 Львів – Самбір – Ужгород у селі Ставчани минулого року завершили ремонт на мосту. Цим мостом щодня проїжджають сотні автомобілів, що курсують зі Львова у напрямку Ужгорода і назад.

У 2020 році відремонтували 58-річний міст у Буську через річку Полтва. Цей міст є частиною автодороги Т-18-06 Рівне - Млинів - Берестечко - Буськ – Перемишляни. Міст ніколи раніше не ремонтували і його стан був вкрай поганим.

Торік вперше за кілька десятків років відремонтували 6-кілометрову дорогу на Східницькому перевалі. Йдеться про автомобільну дорогу Т 14-02 Східниця – Пісочна, що з'єднує Східницю з Бориславом. Окрім того, минулого року відремонтували ще одну ділянку дороги Т 14-02 Дрогобич – Пісочна загальною протяжністю майже 40 км та розпочали будівництво об'їзної дороги Трускавця.

Усі фото ZAXID.NET надали у Службі автомобільних доріг Львівської області