54-метровий міст у Буську відремонтували за 11,4 млн грн

У Буську завершили ремонт моста, який є частиною дороги Рівне–Перемишляни. Міст збудували 58 років тому і його ніколи раніше не ремонтували.

Як повідомила Служба автомобільних доріг Львівської області, розташований у Буську міст через річку Полтва є частиною дороги територіального значення Т-18-06 Рівне – Перемишляни. Міст збудували у 1962 році.

«Цього року ми вперше відремонтували. Під впливом ваги вантажного транспорту спостерігалося руйнування штучної споруди, яка з кожним днем ставала все більш небезпечною для руху транспортних засобів. За кошти експлуатаційного утримання доріг підрядна організація виконала ремонтні роботи і вже зараз маємо відновлену споруду завдовжки 54 метри» – розповів керівник САП Олег Береза.

Загалом під час ремонту замінили покриття, облаштували водовідведення, тротуари, перила та сходи. Загальна вартість ремонту становить 11,4 млн грн. Роботи виконувало ТзОВ «Волинська містобудівельна компанія».

Міст через Полтву є частиною дороги Рівне–Перемишляни

Зазначимо, що цього року ТзОВ «Шляховик-Т» відремонтувало 5 км дороги Т18-06 у Радехівському районі.