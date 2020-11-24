У межах дороги відремонтували 36-метровий міст

На Львівщині відремонтували частину дороги та міст на трасі Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка Бузька – Бібрка. Тепер ті, хто їде з Миколаєва, Пустомитів чи Меденичів у Городок чи зі Стрия у Жовкву, може поїхати замість львівської об’їзної відремонтованою ділянкою дороги Миколаїв – Бібрка.

Як повідомив 24 листопада заступник голови ЛОДА Юрій Бучко, у межах дороги в селі Вербіж відремонтували 36-метровий міст через річку Широку. Вартість ремонту становить 8 млн грн. Крім цього, відремонтували 12 км самої дороги Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка Бузька – Бібрка. Йдеться про ділянку між Дороговижем та Великою Горожанкою.

«Зараз встановлюють дорожні знаки та автопавільйони на зупинках громадського транспорту. Невдовзі нанесуть розмітку», – розповів Юрій Бучко.

Зазначимо, що роботи на цій ділянці дороги розпочали торік. Загальна вартість ремонту понад 21 км дороги становить 673,9 млн грн, до якої входить ремонт між Дороговижом, Великою Горожанкою, Комарно й до пересічення з трасою Н-13 Львів – Самбір –Ужгород

Нагадаємо, що ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл» майже за мільярд гривень відремонтує частину дороги Миколаїв – Бібрка між Жовквою та Кам’янка-Бузькою.