Дорогу ремонтували півроку

На Львівщині відремонтували 19 км прикордонної дороги Мостиська – Краковець, що з’єднує два пункти пропуску на кордоні з Польщею. Роботи тривали з літа 2020 року.

Як повідомили у Службі автодоріг Львівщини, дорожники укріпили основи дороги та поклали два шари асфальту, облаштували тротуари та нанесли розмітку. Тепер підрядник ще має встановити водоскиди та дорожні знаки.

«Дорога Мостиська – Краковець була в незадовільному експлуатаційному стані, але зараз ми маємо вже відремонтовану дорогу, якою з’єднали між собою два міжнародні пункти пропуску "Шегині" та "Краковець"», – розповів керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Зазначимо, ремонтні роботи на дорозі Мостиська – Краковець розпочали у липні 2020 року. Роботи за 146,5 млн грн виконує ТОВ «Автомагістраль Південь».

Проект реалізується за фінансової підтримки ЄС у межах програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Грантові кошти на ремонт цієї дороги становлять 2,1 млн євро, решту – дофінансування з обласного бюджету.