Неподалік Городка на Львівщині побудували нову кільцеву розв’язку. Як розповів ZAXID.NET керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза, нова розв’язка збільшить пропускну здатність траси з Городка у напрямку Комарно та зробить перехрестя більш безпечним.

Кільце облаштували на перетині доріг Н-13 Львів – Самбір – Ужгород та Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка. За словами Олега Берези, після того, як відремонтували дорогу Т-14-25, тут суттєво збільшиться інтенсивність руху транспорту і це призведе до утворення заторів на перехресті доріг. Тому, хоч і рух транспорту по колу знижує його швидкість, однак саме перехрестя тепер авто проїжджатимуть швидше через те, що їм не доведеться додатково зупинятися на перетині трас.

Наразі дорожники облаштовують тротуари та замощують внутрішню площу кільця. Після цього навколо кільця встановлять освітлення. Роботи виконує ТОВ «Автомагістраль – Південь» за майже 16 млн грн.

Транспортну розв'язку влаштовують в межах загальної реконструкції дороги Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам'янка-Бузька – Бібрка. Її ремонтують та реконструюють частинами, зокрема наразі завершують ремонт між Городком і Крижовою, а також відкрили проїзд на ділянці між Миколаєвом та Повітно. Ще одну частину цієї дороги відремонтували​ між Жовквою та Кам’янка-Бузькою.

Загалом же траса Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка має стати частиною великого транзитного кільця навколо Львова.