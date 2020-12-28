Новий маршрут хочуть відкрити до 30-ї річниці Незалежності України

«Укравтодор» планує з’єднати Львівську та Луганську області єдиною магістраллю. Дорогу загальною протяжністю 1392,3 км зі Стрия до Ізвариного на Луганщині планують відкрити до 30-ї річниці Незалежності України, яку святкуватимуть 24 серпня 2021 року.

Новий маршрут М-30 об’єднає дві існуючі дороги міжнародного значення М-12 (Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка) та М-04 (Знам’янка – Луганськ – Ізварине). На Львівщині ця траса пролягатиме в межах дороги М-12 через Стрий, Жидачів і Ходорів, тому наступного року відремонтують 44 км дороги від Стрия до Ходорова.

«Ми хочемо з’єднати Західну і Східну Україну трасою М-30. Назва буде до 30-річчя Незалежності України. Частина майбутньої траси була відновлена у цьому році. Частина буде відновлена у наступному році. Це буде найдовша траса країни, не дивлячись на те, що деяка частина перебуває зараз на тимчасово окупованій території. Майже 1400 км. Зараз найдовша траса у нас 900 км»,– розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Маршрут нової дороги М-30 (натисніть для збільшення)

Майже 200 км дороги перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, тож у 2021 році планують відкрити маршрут від Стрия до Покровська. За словами керівника «Укравтодору» Олександра Кубракова, дорожники вже відновили понад 580 км майбутнього маршруту М-30. До кінця 2021 року мають відремонтувати ще 750 км.

Загалом же дорога пролягатиме через Львівську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Тернопільську, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську та Дніпропетровську області.

Нагадаємо, що на Львівщині розробляють проект нової частини дороги М-06 Київ – Чоп, що має з’єднати Броди та Львів.