52 км дороги відремонтували за 400 млн грн

На Львівщині завершили ремонт дороги Т-14-02 Східниця-Пісочна. Ця дорога, загальна протяжність якої 52,5 км, веде до курортних міст Трускавця, Борислава та селища Східниця. Вартість ремонту склала понад 400 млн грн.

Як розповіли ZAXID.NET у Службі автомобільних доріг Львівщини, ремонтувати цю дорогу розпочали ще у 2017 році. Впродовж 2017-2019 років було покладено 20 км у вирівнюючого шару асфальтобетонного дорожнього покриття та 13 км – верхнього шару.

У 2020 році відремонтували дорогу на ділянках Дрогобич-Пісочна та Східниця-Борислав – загалом 39,1 км.

Урочисте відкриття відремонтованої дороги відбудеться 25 вересня (фото САД)

Під час ремонту зрізали старий шар дорожнього покриття, укладали конструктивні шари асфальтобетону з попереднім укріпленням основи із щебенево-піщаної суміші, влаштували з’їзди та тротуари у межах населених пунктів. На сьогодні на дорозі вже нанесено розмітку, встановлено металеве бар’єрне огородження та дорожні знаки. Офіційне відкриття дороги після ремонту відбудеться 25 вересня за участі голови Укравтодору та керівництва області.

Кошторис ремонту дороги склав 411,7 млн грн. Роботи виконувала підрядна організація «Автомагістраль-Південь».

Нагадаємо, у серпні цього року Служба автодоріг розпочала будівництво окремої ділянки дороги Східниця-Пісочна в об’їзд міста Трускавця – в обхід карстових проваль у Дрогобицькому районі. Майже 4 км нової дороги мають збудувати за 225 млн грн. Термін робіт – 15 місяців.