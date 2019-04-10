Реставрація історичних брам у Львові. Фото до і після

Протягом минулого року у Львові відреставрували понад 30 міських брам в історичних будинках, цього року кількість заявок на реставрацію від мешканців сягнула більше 200. З них реставратори обирають ті, які потребують реставрації найбільше.

Згідно із програмою співфінансування реставрації брам, міська рада оплачує 70% вартості робіт, а мешканці – 30%. В залежності від розміру та стану брами роботи над її відновленням тривають від 1,5 до 3 місяців.

ZAXID.NET публікує кілька прикладів красивої реставрації історичних брам і закликає мешканців активно долучатись до програми. Щоб роздивитись зміни, використовуйте повзунок на фото, рухаючи його вправо чи вліво.

вул. Костя Левицького, 21

вул. Друкарська, 3

вул. Рутковича, 8

площа Ринок, 15

вул. Дорошенка, 22

площа Святого Теодора, 13

Довідка

Протягом 2009−2017 років у Львові діяв проект «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» за співфінансуванням із німецьким агентством GIZ. У рамках цього проекту у співфінансуванні німецького товариства та мешканців відреставровали 148 історичних брам. У 2018 році співфінансування цієї програми здійснює міська «Археологічно-архітектурна служба». Протягом 2018-2019 рр. у Львові уже відреставрувати 34 старі брами. Зараз реставратори переглядають ще понад 200 заявок львів’ян стосовно оновлення брам.

Для участі в програмі реставрації брам, треба звернутись за адресою: вул. Валова, 20, ЛКП «Археологічно-архітектурна служба». Новий збір заявок оголосять на початку 2020 року.