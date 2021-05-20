Новий автобан стане альтернативою дорозі Київ – Чоп

«Укравтодор» планує побудувати концесійну дорогу Стрий – Мукачево. Автобан буде пролягати через Львівську та Закарпатську області й слугуватиме альтернативою трасі Київ – Чоп.

У четвер, 20 травня, Державне агентство автомобільних доріг та турецька компанія «Онур конструкціон інтернешнл» підписали меморандум про підготовку пропозиції для будівництва нової дороги Стрий – Мукачево в межах державно-приватного партнерства. За меморандумом, компанія Onur за власний кошт має розробити техніко-економічне обґрунтування для будівництва дороги.

Дорога, що пролягатиме через Львівську та Закарпатську області, стане альтернативою трасі М-06 Київ – Чоп. Розробити проект автобану планують у 2021 році. Після цього мають оголосити тендер на безпосередні роботи.

Як розповів ZAXID.NET керівник відділу інформаційного забезпечення та зв’язків із громадськістю Служби автомобільних доріг Львівщини Іван Бондар, наразі не відомо, за яким саме маршрутом пролягатиме дорога, та скільки може коштувати будівництво, адже йдеться про абсолютно новий проект, вартість якого визначатимуть після розробки ТЕО.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Онур конструкціон інтернешнл» зареєстрована в Києві. Її власниками є громадяни Туреччини Онур та Ісхан Четінджевіз та львів’янин Олег Фаріон. Саме ця компанія останні кілька років виконує головні ремонти доріг у Львові та області.

Нагадаємо, що цього року «Укравтодор» анонсував будівництво першого платного автобану Краковець – Львів – Броди – Рівне, що також стане альтернативою наявним дорогам Львів – Краковець та Київ – Чоп. Розробити техніко-економічне обґрунтування для реалізації проекту має компанія «Автомагістраль Південь».