Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 23 грудня, затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії (коштом приватних інвесторів).

Згідно з урядовою постановою, яку цитує агенція «Інтерфакс-Україна», ставка плати за кожен кілометр відстані на таких дорогах становитиме:

для мотоциклів з причепом (коляскою) і без нього, а також легкових автомобілів – 0,023 євро;

для легкових автомобілів з причепом, мікроавтобусів з кількістю місць для сидіння до 10 (включаючи водія), вантажних автомобілів з максимальною вагою до 3,5 тонн – 0,023 євро;

для вантажних автомобілів з максимальною вагою від 3,5 до 12 тонн, автопоїздів до 12 тонн, автобусів з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 з вагою не більше 12 тонн – 0,045 євро;

для вантажних автомобілів і автопоїздів з вагою понад 12 тонн, автобусів з кількістю понад 29 місць і вагою понад 12 тонн – 0,133 євро.

Зазначимо, що у гривні ця вартість може змінюватися, оскільки курс валют змінюється щодня. Станом на 23 грудня один євро коштував 34.56 грн.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Україна планує передати в управління приватним інвесторам (концесію) шість автомобільних доріг:

ділянку дороги М-03 від Борисполя до Полтави;

ділянку дороги М-06 від Києва до Рівного;

маршрут від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (М-04, Н-11);

маршрут Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);

маршрут Харків - Дніпро - Запоріжжя (М-29, M-04, M-18);

ділянку дороги М-14 від Херсона до Миколаєва.

При цьому приватний інвестор повинен взяти на себе зобов'язання оновлювати й розвивати наявну дорогу, а з Дорожнього фонду виділятимуть кошти на підтримку інвестора за умови дотримання ним усіх зобов'язань за якістю її утримання.

Тоді ж повідомлялося про те, що інвестори зароблятимуть на придорожній інфраструктурі, а не стягненням плати за проїзд.