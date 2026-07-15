Ідеться про бізнес корупціонера Миколи Злочевського, що виріс за часів Віктора Януковича

Компанія «Парі», що належить Анні та Каріні Злочевським, донькам міністра екології часів Віктора Януковича, хочуть пробурити три розвідувальні свердловини біля Рудок в Самбірському районі Львівської області. Про це йдеться в повідомленні про планову діяльність, оприлюдненому на сайті Самбірської районної державної адміністрації.

Ідеться про розвідувальні свердловини на Нікловицькому газовому родовищі глибиною 2100 м. Якщо в них виявлять газ, то свердловини переведуть в статус експлуатаційних і почнуть там постійний видобуток, зазначено в повідомленні про планову діяльність.

У компанії обіцяють забезпечення енергоресурсами, створення робочих місць та наповнення місцевих бюджетів часткою від рентної плати за користування надрами – по 2% до районного та обласного бюджетів і 3% до бюджету Рудківської ОТГ. Додамо, що на час воєнного стану ставка рентної плати за користування надрами становить 12% від ціни реалізованого газу, якщо він продається за ціною до 400 доларів США за 1000 кубометрів. Якщо ж ціна буде вищою, то ставка може коливатися від 12 до 36%.

ТОВ «Парі» входить в групу компаній родини Злочевських, що займається видобутком нафти й газу, постачанням газу та електроенергії, будівництвом тощо. Її власницями є Анна та Каріна Злочевські, які зареєстровані на Кіпрі. Компанія має чотири ліцензії на видобуток газу й нафти у Львівській області – на Чуквинській площі та Нікловицькому родовищі у Самбірському районі, Семигинівській площі в Стрийському районі та Перемишлянській площі в Львівському районі. Також ТОВ «Парі» має ліцензії на видобуток газу на Пилипівському родовищі в Івано-Франківській області та на Шереметівському родовищі у Чернівецькій області.

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Нагадаємо, Микола Злочевський був міністром екології та природних ресурсів України з 2010 по 2012 рік, коли президентом був Віктор Янукович. Опісля Злочевський був заступником секретаря РНБО, а в 2014 році виїхав з України і жив у Великій Британії та на Кіпрі.

Ексміністар підозрювали у незаконній видачі ним на посаді міністра спеціальних дозволів на користування надрами компаніям, пов’язаним з його групою Burisma Holding. Також його викрили у хабарництві – в 2020 році Микола Злочевський пропонував 6 млн доларів США керівникам САП і НАБУ за закриття кримінального провадження за фактом заволодіння та легалізації грошей стабілізаційного кредиту НБУ. У цій справі Микола Злочевський визнав вину та уклав угоду зі слідством, деталі якої не розголошувались.

Після втечі з України Микола Злочевський переписав свій бізнес на доньок, які, втім, теж не живуть в Україні. Додамо, що молодша донька ексміністра Анна вийшла заміж за онука донецького лікаря-комбустіолога Еміля Фісталя, який в 2018 році отримав звання героя праці так званої ДНР. А його дядько Герман Фісталь підозрюється в організації схеми масштабних розкрадань бюджетних грошей, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих пацієнтів.