Родина скандального ексміністра Злочевського пробурить три нові свердловини на Львівщині
Анна і Каріна Злочевські, які живуть на Кіпрі, мають чотири ліцензії на видобуток нафти і газу у Львівській області
Компанія «Парі», що належить Анні та Каріні Злочевським, донькам міністра екології часів Віктора Януковича, хочуть пробурити три розвідувальні свердловини біля Рудок в Самбірському районі Львівської області. Про це йдеться в повідомленні про планову діяльність, оприлюдненому на сайті Самбірської районної державної адміністрації.
Ідеться про розвідувальні свердловини на Нікловицькому газовому родовищі глибиною 2100 м. Якщо в них виявлять газ, то свердловини переведуть в статус експлуатаційних і почнуть там постійний видобуток, зазначено в повідомленні про планову діяльність.
У компанії обіцяють забезпечення енергоресурсами, створення робочих місць та наповнення місцевих бюджетів часткою від рентної плати за користування надрами – по 2% до районного та обласного бюджетів і 3% до бюджету Рудківської ОТГ. Додамо, що на час воєнного стану ставка рентної плати за користування надрами становить 12% від ціни реалізованого газу, якщо він продається за ціною до 400 доларів США за 1000 кубометрів. Якщо ж ціна буде вищою, то ставка може коливатися від 12 до 36%.
ТОВ «Парі» входить в групу компаній родини Злочевських, що займається видобутком нафти й газу, постачанням газу та електроенергії, будівництвом тощо. Її власницями є Анна та Каріна Злочевські, які зареєстровані на Кіпрі. Компанія має чотири ліцензії на видобуток газу й нафти у Львівській області – на Чуквинській площі та Нікловицькому родовищі у Самбірському районі, Семигинівській площі в Стрийському районі та Перемишлянській площі в Львівському районі. Також ТОВ «Парі» має ліцензії на видобуток газу на Пилипівському родовищі в Івано-Франківській області та на Шереметівському родовищі у Чернівецькій області.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, Микола Злочевський був міністром екології та природних ресурсів України з 2010 по 2012 рік, коли президентом був Віктор Янукович. Опісля Злочевський був заступником секретаря РНБО, а в 2014 році виїхав з України і жив у Великій Британії та на Кіпрі.
Ексміністар підозрювали у незаконній видачі ним на посаді міністра спеціальних дозволів на користування надрами компаніям, пов’язаним з його групою Burisma Holding. Також його викрили у хабарництві – в 2020 році Микола Злочевський пропонував 6 млн доларів США керівникам САП і НАБУ за закриття кримінального провадження за фактом заволодіння та легалізації грошей стабілізаційного кредиту НБУ. У цій справі Микола Злочевський визнав вину та уклав угоду зі слідством, деталі якої не розголошувались.
Після втечі з України Микола Злочевський переписав свій бізнес на доньок, які, втім, теж не живуть в Україні. Додамо, що молодша донька ексміністра Анна вийшла заміж за онука донецького лікаря-комбустіолога Еміля Фісталя, який в 2018 році отримав звання героя праці так званої ДНР. А його дядько Герман Фісталь підозрюється в організації схеми масштабних розкрадань бюджетних грошей, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих пацієнтів.