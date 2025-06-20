Германа Фісталя відпустили з-під варти під заставу у 200 млн грн

Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу підприємця Германа Фісталя, якого підозрюють у створенні корупційної схеми та махінаціях на постачанні медичного обладнання для Інституту раку, що завдало збитків на 231 млн грн. Про це у п’ятницю, 20 червня, повідомив журналіст Олег Новіков та Центр протидії корупції.

Вищий антикорупційний суд обрав для підприємця Германа Фісталя запобіжний захід у вигляді застави розміром 200 млн грн. За даними Олега Новікова, за Фісталя вже сплатили заставу та надягнули на нього електронний браслет.

Герман Фісталь здав паспорт, також на нього поклали зобов’язання, а саме: прибувати за першою вимогою; повідомляти про зміну місця проживання або роботи; не виїжджати з Київської області без дозволу; не відвідувати визначені приміщення; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками.

Зазначимо, що детектив НАБУ та прокурор САП клопотали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,06 млрд грн.

Також ВАКС обрав запобіжний захід для довіреної особи Германа Фісталя Оксани Чулуп, яка теж фігурує у справі. Її відпустили під заставу у розмірі 50 млн грн та поклали такі ж самі зобов’язання.

Крім того, для ще одного підозрюваного у справі – директора ТОВ «Ортоімпекс» Юрія Василенка, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 25,73 млн грн. За даними Олега Новікова, за Василенка також вже сплатили заставу.

Нагадаємо, 18 червня САП та НАБУ повідомили про викриття корупційної схеми в Інституті раку на закупівлях медичного обладнання для онкохворих. За даними слідчих, схему створив фактичний керівник найбільшої групи постачальників медичного обладнання (Герман Фісталь) та залучив до неї представників підконтрольних компаній та працівників Національного інституту раку (НІР).

Встановлено, що фігуранти забезпечували позаконкурентну перемогу підконтрольних компаній у публічних закупівлях медичного обладнання для Інституту Раку. При цьому його вартість штучно завищували подекуди на 50% від початкової ціни. Таким чином підозрювані протягом 2021-2022 років під час закупівель медичного обладнання заволоділи понад 231 млн грн.

Загалом в участі у корупційній схемі підозрюються шість людей. Йдеться про ексдиректора Інституту раку Андрія Шипка, бізнесмена Германа Фісталя, довірену особу Фісталя – Оксану Чулуп, підлеглого Фісталя Юрія Василенка, секретаря тендерного комітету Дмитра Каліущенка та голову робочої групи з проведення закупівель Богдана Борисюка.