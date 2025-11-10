Компанії Злочевських були лідерами за кількістю відчужень спецдозволів у 2023-2024 роках

Доньки ексміністра екології і природних ресурсів України Миколи Злочевського Каріна та Анна Злочевські стали власницями компанії ТОВ «Сторенс», яка торік на вторинному ринку придбала спецдозвіл на видобування природного газу на родовищі Старобогородчанське в Івано-Франківській області. Про це повідомляє Nadra.Info.

Після набуття у грудні 2024 року контролю над родовищем ТОВ «Сторенс» двічі змінило власників: в травні 2025 року замість Павла Вишенського став Олександр Кірімов, а у вересні – Роман Чумак. 14-16 жовтня сестри Злочевські через кіпрську компанію Diloretio Holdings LTD стали бенефіціарами ТОВ «Сторенс».

Після того на цю ж компанію переоформили ще три нафтогазові родовища із покладами вуглеводнів у Волинській і Луганській областях. Контроль над надрами компанія набула через відчуження, це погодив голова Держгеонадр Олег Гоцинець. Внаслідок цього ТОВ «Сторенс» отримала спецдозволи на:

видобування нафти і газу (супутній – гелій) на Вергунському родовищі в Луганській обл., яке поки що окуповане;

видобування нафти, газу, конденсату (супутні корисні компоненти – етан, пропан, бутани, гелій; газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу) на Крутогорівському родовищі в Луганській обл. (окуповане);

видобування нафти, газу і конденсату на Загорівській площі у Волинській обл.

Анна і Каріна Злочевська є дочками екс-міністра екології і природних ресурсів України Миколи Злочевського, якого судили за підкупу керівництва НАБУ та САП і який перебуває у розшуку. Компанії Злочевських були лідерами за кількістю відчужень спецдозволів у 2023-2024 роках. Крім компанії «Сторенс», правами на користування нафтогазоносними надрами на Івано-Франківщині володіють «Парі» Злочевських і «Надрагаз» (Злочевські і Роман Керницький).