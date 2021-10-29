НАБУ і САП завершили розслідування щодо Миколи Злочевського
Екс-міністра екології звинувачують в організації підкупу керівництва НАБУ та САП
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно колишнього міністра екології і власника найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma Миколи Злочевського у справі про спробу підкупу керівництва НАБУ і САП.
Стороні захисту відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акту напередодні, повідомляє НАБУ в п'ятницю, 29 жовтня.
Зазначимо, що звинувачення в організації підкупу керівництва антикорупційних відомств Злочевському висунули ще 1 липня 2020 року.
Про яку справу йдеться?
у 2020 році люди Миколи Злочевського намагалися підкупити керівника САП Назара Холодницького та керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського за рекордну суму хабаря в історії України – 6 млн доларів. Вони мали закрити кримінальну справу про злочинну організацію Сергія Курченка, в якому Злочевський є підозрюваним.
У цій справі також фігурують перший заступник начальника Податкової служби Києва Микола Ільяшенко, директор з правових питань компанії Burisma Андрій Кіча та колишня керівниця одного з департаментів Державної фіскальної служби Олена Мазурова. Обвинувальний акт стосовно цих трьох осіб передали до суду 2 квітня 2021 року. Сама Мазурова пішла на угоду зі слідством, їй призначили умовний термін.