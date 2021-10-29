Микола Злочевський пропонував НАБУ і САП 6 млн доларів за закриття справи про відмивання коштів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно колишнього міністра екології і власника найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma Миколи Злочевського у справі про спробу підкупу керівництва НАБУ і САП.

Стороні захисту відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акту напередодні, повідомляє НАБУ в п'ятницю, 29 жовтня.

Зазначимо, що звинувачення в організації підкупу керівництва антикорупційних відомств Злочевському висунули ще 1 липня 2020 року.

Про яку справу йдеться?

у 2020 році люди Миколи Злочевського намагалися підкупити керівника САП Назара Холодницького та керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського за рекордну суму хабаря в історії України – 6 млн доларів. Вони мали закрити кримінальну справу про злочинну організацію Сергія Курченка, в якому Злочевський є підозрюваним.

У цій справі також фігурують перший заступник начальника Податкової служби Києва Микола Ільяшенко, директор з правових питань компанії Burisma Андрій Кіча та колишня керівниця одного з департаментів Державної фіскальної служби Олена Мазурова. Обвинувальний акт стосовно цих трьох осіб передали до суду 2 квітня 2021 року. Сама Мазурова пішла на угоду зі слідством, їй призначили умовний термін.