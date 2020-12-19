Після того, як пожежу декорацій загасили, церемонія запалювання головної ялинки країни продовжилась

У центрі Києва на Софійській площі в суботу, 19 грудня, у День святого Миколая засвітили головну ялинку країни заввишки понад 30 метрів. Відеотрансляцію засвічення головної ялинки країни проводила Київська міська державна адміністрація на своєму YouTube-каналі.

У церемонії офіційного запалювання головної ялинки України взяв участь мер Києва Віталій Кличко, який дав старт святковій ілюмінації. Також українців зі сцени привітав Святий Миколай. На площі були присутні декілька сотень людей.

Як пише «Бабель», Після запуску феєрверків на сцені сталася невелика пожежа, яку швидко загасили.

Цього року в Києві встановили одразу три головні ялинки – головну ялинку країни, головну ялинку Києва (біля Арки дружби народів) та центральну ялинку Подолу (на Контрактовій площі).

Окрім цього, в столиці спорудили новорічний маршрут, на якому будуть світлові артінсталяції, фотозони, атракціони, гірки, ковзанки тощо.