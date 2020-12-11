Спершу планувалося, що головна новорічна ялинка країни буде з капелюхом, але громадськість це обурило

Після скандалу навколо «казкового капелюха», який цього року причепили на головну ялинку країни замість традиційної Вифлеємської зірки, її все-таки вирішили прибрати, розповів президент організації Folk Ukraine, яка організовує новорічне свято в Києві, Ігор Добруцький.

«Ми вже кілька разів пояснили всім опонентам, що тематика цього нового року – казковий ліс. Але мабуть люди не розуміють цього, або не хочуть розуміти. Тому скажу коротко: за ніч до свята Святого Миколая ми знімемо казковий капелюх з ялинки і замінимо його на восьмигранну зірку», – розповів він в коментарі виданню «Сегодня».

Зазначимо, що монтаж головної новорічної ялинки країни на Софійській площі у центрі Києва завершили 10 грудня. Її висота становить 31 метр, і в цьому році вона штучна.

Тематикою цьогорічного свята є «Казковий ліс». Тому на ялинку повісили шишки, жолуді, білочок, грибочки, а також гірлянду у двох кольорах – холодному білому і зеленому. Урочисто запалити ялинку повинні в День Святого Миколая 19 грудня.

Скандал виник навколо капелюха на верхівці, що схожий на капелюх з «Гаррі Поттера». Зокрема, капелюх викликав обурення у соцмережах.

В Православній церкві України негативно поставилися до нового вигляду головної новорічної ялинки. Там нагадали, що ялинка стоїть на святому місці, тому «капелюх на тлі тисячолітніх хрестів Софійського собору» виглядає дивно, зазначає агенція УНІАН.