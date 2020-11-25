Міська влада Вінниці вирішила не встановлювати цього року головну новорічну ялинку, яку щороку встановлювали в центральному парку ім. Леонтовича. Крім того, всі міські новорічні святкування пройдуть в онлайн-форматі, повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Я щиро бажаю, щоб новорічні свята вінничани зустріли не в лікарні, а в сімейному колі. І не наражали себе та рідних на небезпеку підхопити вірус. Тому в цьому році головної вінницької ялинки в Центральному парку ім. Леонтовича не буде, а святкові заходи будуть перенесені в онлайн-формат», – розповів мер Вінниці.

За його словами, таке рішення міська влада прийняла через дискусію, яка розпочалась серед містян щодо доцільності встановлення ялинки.

«Навіть є декілька петицій з цього приводу. Одні мешканці громади вважають, що цього року головну ялинку Вінниці ставити не потрібно і краще ці ресурси спрямувати на лікарні для боротьби з Covid-19. Інші навпаки за збереження цієї традиції, щоб в цей складний період для всіх міська ялинка додала людям позитивних емоцій», – написав міський голова.

Проте магістральні вулиці Вінниці все ж таки прикрасять ілюмінацією, а на міському Майдані Незалежності встановлять вертеп.