В Україні розробляють автоматичну систему відстеження хворих на коронавірус, яка покликана оповіщати і «контролювати» тих, хто контактував з хворим. Зараз її створенням займається Міністерство цифрової трансформації. Розповів голова МОЗ Максим Степанов в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

За його словами, наразі Мінцифри працює над програмою і концепцією контролю за дотриманням самоізоляції і оповіщенням оточення ймовірного хворого на коронавірус. Йдеться про автоматичне відстеження хворих і одночасне оповіщення широкого кола контактних осіб.

Такий механізм передбачає відстеження і одночасну відправку всіх контактних осіб на карантин, а сама система повинна мати доступ до персональних даних. При цьому за невиконання вказівок має бути встановлене покарання.

«Кожен, кому приходить відповідне СМС-повідомлення, повинен одразу йти на самоізоляцію і має бути відповідне покарання, якщо людина відмовиться. Повинен бути доступ до персональних даних, щоб це встановлювати в автоматичному режимі», – сказав Степанов.

Міністр також заявив, що подібні системи показали себе в азіатських країнах, зокрема в Китаї та Кореї. Він зазначив, що для цього готується серйозна правова база, адже потрібно вносити зміни в законодавство. Всі зміни будуть обговорюватися з депутатами, коли буде сформована концепція контрою.

Зазначимо, що наразі в Україні для контролю за самоізоляцією працює додаток «Дій вдома». Він відстежує людей за допомогою селфі з геолокацією. Багато користувачів при цьому скаржилися на збої і проблеми з його роботою. Своєю чергою, у міністерстві цифрової трансформації переконують, що «Дій вдома» оновлюють і додаток стане інтерактивним.