Нині у реанімації 78 хворих

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова станом на 24 листопада є 100 реанімаційних ліжок. Відтак реанімація у цій лікарні стала найбільшою в Україні, повідомив директор лікарні Олег Самчук.

За його словами, в лікарні від початку пандемії постійно збільшували кількість місць, щоб мати змогу рятувати життя львів'ян та мешканців області.

Як повідомив ZAXID.NET Олег Самчук, коли він прийшов головним лікарем у цю лікарню, реанімаційних ліжок було 18. Їх кількість постійно збільшували і зараз є 100.

«50 із них – для пацієнтів із Covid-19. І поряд із кожним – апарат ШВЛ. Укомплектувати ними реанімацію було принципово важливо, і нам це вдалося. Ще 50 ліжок – для пацієнтів з іншими хворобами: політравми, інсульти, інфаркти, сепсис та поліорганна недостатність, а також стани після важких операцій. Ковід не має стояти на заваді надання і їм якісної допомоги. Завдяки портативним ренгтген – та УЗД-апаратам наші лікарі мають змогу оперативно виконувати всю необхідну діагностику. Поряд із реанімацією – КТ і МРТ. У лікарні обладнана сучасна лабораторія. Про фаховість наших співробітників навіть говорити не варто – це за замовчуванням професіонали», – зазначив Олег Самчук.

Зараз у палатах інтенсивної терапії та реанімації перебуває 78 пацієнтів

Очолює відділення анестезіології та інтенсивної терапії, д.м.н. Наталія Матолінець. Зараз у палатах інтенсивної терапії та реанімації перебуває 78 пацієнтів. З них біля 30 з коронавірусною хворобою. На апаратах штучної вентиляції легень наразі 13 хворих.

«Щохвилини наші медпрацівники працюють над тим, щоб кожен з них зміг впоратися з недугою. Наше завдання – пройти цю пандемію з мінімальними втратами», – каже Олег Самчук.