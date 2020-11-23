Операція з видалення 49-річній жінці пухлини, що важила понад 6 кг, пройшла успішно

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги хірурги-гінекологи прооперували 49-річну мешканку Львова, у якої була пухлина вагою понад 6 кг, а за розміром була така, як п'ятилітрова банка. Операція була складна, бо пухлина займала всю черевну порожнину жінки – від малого тазу і аж до діафрагми, була розділена кількома вузлами і вросла в жирову тканину кишківника. Утім, операція завершилася успішно. У п'ятницю, 20 листопада, пацієнтку виписали додому.

Як повідомила ZAXID.NET в.о. завідувача гінекологічного відділення лікарні Тетяна Хижняк, львів’янка прийшла до них на консультацію зі скаргами на постійну втому, слабкість, запаморочення і гінекологічні кровотечі. Її скерували на обстеження, під час якого і виявили міому матки великих розмірів. Пацієнтка мала надлишкову вагу, важила 120 кг, тож і не підозрювала, що у неї пухлина таких розмірів.

13 листопада львів’янку прооперували. До складу операційної бригади увійшли хірург-гінеколог Тетяна Хижняк, її асистентами були Євгенія Тинна, Світлана Сороківська, Анна Ніколенко та анестезіолог Сергій Антоненко.

Під час оперативного втручання з видалення пухлини 49-річній львів'янці

Операція тривала дві години і була складною. І не лише тому, що пухлина була доволі великих розмірів – 45х25х18 см і вагою понад 6 кг. Пухлина займала всю черевну порожнину жінки – від малого тазу і аж до діафрагми, була розділена кількома вузлами і вросла в жирову тканину кишківника.

Попри це, операція завершилася успішно. Наступного дня пацієнтака вже самостійно ходила по палаті, а минулої п'ятниці, 20 листопада, її з лікарні виписали додому.

Гінекологи радять жінкам регулярно раз на рік проходити обстеження, щоб не допускати запущених випадків.