На площі перед Оперним театром у Львові урочисто запалили головну міську ялинку. Прикрасити її вирішили в стилі попередніх років. Тож цьогоріч її також прикрасили тільки ілюмінацією в теплих кольорах. Зворотній відлік часу до моменту ввімкнення ілюмінації на ялинці виголосила дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова. Також під час урочистого запалення ялинки пластуни передали львів'янам Вифлеємський вогонь миру, а хорова капела «Дударик» привітала усіх піснями. Нагадаємо, головну міську ялинку встановили на площі у понеділок, 14 грудня. Дерево, висотою 18 м, привезли із с. Опака Дрогобицького району. Також цього ж дня у центрі Львова почали працювати будиночки з різдвяним крамом.

Фото Романа Балука