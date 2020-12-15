Вогонь передадуть усім школам, лікарням, соціальним закладам міста

Пластуни привезли до Львова Вифлеємський вогонь миру. Зазвичай вогонь переймають на офіційній церемонії передачі в австрійському Зальцбурзі. Однак цього року ця традиційна подія відбулась з обмеженою кількістю учасників, більшість стежили за нею онлайн. Львівські пластуни перейняли Вифлеємський вогонь від своїх друзів скаутів-харцерів на українсько-польському переході Рава-Руська-Гребенне вчора, 14 грудня.

Вранці 15 грудня вогонь принесли до Львівської міської ради. До події в онлайн режимі долучився і міський голова Львова Андрій Садовий.

«Без пластунів нема Різдва, ви є передвісники Різдва. Дякую вам за цю традицію, за її збереження, що кожного року, не зважаючи на обставини, ви є з нами. Цей рік є особливий, і я також по-особливому до вас сьогодні звертаюсь. Але це ще раз підтверджує, що цей вогонь нам дуже потрібен, щоб дати більше добра, радості та любові. Я би дуже хотів, щоб усі пластуни України та світу побачили цю прекрасну залу Львівської міської ради, і це наша пропозиція для пластунів — якщо вам треба проводити якісь ваші збори, то можете використовувати цю велику сесійну залу», — сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

фото прес-служби ЛМР

Згодом Вифлеємський вогонь передадуть у всі школи, лікарні, церкви, військові частини, державні установи і дитячі притулки. Також пластуни щороку відсилають вогонь миру разом з різдвяними подарунками українським воїнам у зону бойових дій.