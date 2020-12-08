Вулична торгівля буде з дотриманням карантинних вимог

Цього року у Львові не буде організованого Різдвяного ярмарку у зв’язку з пандемією. Однак підприємці облаштують у центрі міста окремі павільйони вуличної святкової торгівлі. Їхня кількість буде суттєво зменшена, також вони будуть розташовані у різних місцях для того, щоб уникати скупчення людей.

Як повідомила директорка департаменту економічного розвитку ЛМР Ірина Кулинич, торгові точки облаштують в різних місцях з мінімальною кількістю яток.

До прикладу, на площі Ринок у двох місцях буде не більше 40 дерев’яних будиночків (для порівняння − у попередні роки їх було 130), на проспекті Свободи — близько 14 (зазвичай 120-130). Окремі павільйони будуть працювати біля Оперного театру, на вул. Курбаса, у проїзді Крива Липа, на вул. Галицькій, обговорюється ще локація на вул. Братів Рогатинців і площі Митній.

«Ми не будемо проводити традиційні різдвяні ярмарки, а лише так звану святкову вуличну торгівлю, адаптовану до карантинних вимог. Це будуть зовсім невеликі локації, яких буде декілька в місті. Щоб це не була тільки торгівля в одному місці, підприємці звернулись і запропонували, щоб можна було облаштувати невеличкі ятки, де би можна було придбати їжу чи сувеніри на виніс», — пояснила Ірина Кулинич.

Перші будиночки почнуть монтувати вже наступного тижня, з 14 грудня. Зазвичай різдвяний ярмарок працює у Львові з 19 грудня до 20 січня.

Нагадаємо, ялинку у центрі Львова встановлять 13 грудня. 18-річну красуню привезуть з Дрогобицького району. На площі Ринок вже працює ковзанка.