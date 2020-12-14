У понеділок, 14 грудня, до Львова привезли головну різдвяну ялинку, яка стоятиме на проспекті Свободи перед Оперним театром усі новорічні свята. Дерево висотою понад 18 метрів росло за 100 км від Львова у селі Опака Дрогобицького району. Зрізка і транспортування ялинки зайняли майже 8 годин. Прикрасити її планують так само, як і торік, – ілюмінацією.

У село Опака за новорічними деревами львів'яни приїжджали і раніше. Львівські комунальники і місцеві лісничі кажуть, що ялинки тут гарні. Головним різдвяним деревом Львова одразу обрали п’ятнадцятиметрову ялинку. Далеко не всі ялинки отримують шанс стати головною у Львові.

«Ми завчасно приїжджаємо, дивимося кілька варіантів. Має бути нормальний під’їзд для того, щоб нормально під’їхати могли кран і трейлер, завантажити. Ну і, звичайно, щоб ялинка була, саме дерево, симетрична, певної висоти, гарну хвою мала», – пояснює критерії відбору начальник відділу благоустрою ЛМР Валерій Самойленко.

Ялинку почали встановлювати ввечері понеділка. Прикрасити її мають за кілька днів.

«Прикрашати ми її будемо в стилі попередніх років, оскільки минулі два роки підряд наша ялинка була визнана найкращою в Україні саме завдяки тому, що вона була жива, яскрава, висока, з розлогим гіллям. Так само цього року ми будемо розміщувати тільки ілюмінацію, в таких теплих кольорах і під ялинку ставити подарунки», — розповіла керівниця міського департаменту розвитку Наталія Бунда.

Офіційне відкриття буде напередодні свята Миколая – у п’ятницю, 18 грудня, о 18:00.

фото прес-служби ЛМР

Нагадаємо, сьогодні також у центрі Львова почали працювати будиночки з різдвяним крамом. Традиційного ярмарку через карантин не буде, однак на різних локаціях працюватимуть окремі торгові точки.