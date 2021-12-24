Навіть за допомогою наявних прикрас можна зробити справді стильні речі

Новорічний декор не обов’язково має бути складним та дорогим. Навіть за допомогою наявних прикрас можна зробити справді стильні речі. «Зелена садиба» пропонує вісім простих ідей новорічного декору, який допоможе створити святкову атмосферу вдома та не вдарить по вашому гаманцю.

1. Декор подушок.

Для святкового декору зовсім не обов’язково купувати спеціальні святкові наволочки для декоративних подушок – достатньо додати тимчасовий декор. Наприклад, пов’язати подушку декоративною стрічкою з бантом.

2. Дерев’яна сніжинка.

Гарна ідея натурального декору – сніжинки з дерева, які можна зробити самостійно після прогулянки в лісі. Намалюйте схему сніжинки та повторіть її, скріплюючи дерев’яні палички між собою за допомогою клею.

3. Свічки.

Свічки створюють затишну атмосферу у будь-яку пору року, але найбільш доречні вони саме під час новорічних свят. Придбайте для цієї нагоди більш «зимові» варіанти – червоні, зелені, золотисті або сріблясті чи цікаві фігурні свічки, наприклад, у вигляді ялинки або сніговика.

4. Декоративні банки.

Візьміть звичайні банки та задекоруйте їх за допомогою наявних матеріалів – ялинкових гілочок, LED-світильників, свічок, шишок тощо.

5. Новорічне підвіконня.

Навіть у маленькому просторі можна зробити ефектний декор, якщо виділити для цього підвіконня. Туди можна поставити новорічні композиції, статуетки, хвойні букети, маленькі ялиночки, постелити старий шарф або ковдру, додати декоративну подушку.

6. Новорічна підвіска.

Гарна альтернатива різдвяним віночкам – декоративні підвіски. Зробити їх набагато простіше, достатньо зібрати разом у вузлик новорічні декоративні елементи. Це можуть бути стрічки, хвоя, гілочки із ягодами, намистини, шишки тощо. Дуже зручно, що такий новорічний декор можна повісити де завгодно: на вхідні двері, люстру, дверні ручки, шафу, стілець, гардини, – та за бажання змінювати місце залежно від настрою.

7. Витинанки.

Новорічні витинанки – це не тільки знайомі нам сніжинки. З паперу можна створити цілі святкові композиції, готові шаблони яких є в інтернеті. Це може бути новорічний декор вікон, ялинкові прикраси або настільні композиції.

8. Новорічні композиції.

Тут спектр дуже широкий. З чого можна зробити новорічну композицію? З хвої, гілок, квітів, новорічних іграшок, гірлянд, бус, цитрусів, прянощів, цукерок, шишок, жолудів, свічок, сухоцвітів, моху, красивого паперу, тканини, стрічок. Це може бути зимовий букет у вазі, вінок на столі зі свічками або на дверях із цитрусами та корицею, композиція у великих чашах, мисках або коробках. Перелік обмежується лише вашими можливостями та фантазією.