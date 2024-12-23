Кутя здавна є стравою обрядовою

Перед Різдвом українці готують 12 традиційних страв для Святвечора, кожна з яких має своє символічне значення. Вечеря не починається, поки на небі не зʼявиться перша зірка, що символізує народження Ісуса Христа. Перелік страв, які мають бути на святковій вечері і про їхнє значення пише «Твій світ».

Які 12 страв зазвичай готують на Святвечір

Кутя – основна страва, приготована з вареного зерна (пшениці, ячменю чи рису), маку, меду, горіхів і родзинок. Кутя здавна є стравою обрядовою (єднання з Богом, жертва Христу), поминальною (вшанування предків). Після Святвечора її залишають на ніч на столі, щоб душі померлих предків мали змогу приєднатися до святкового частування.

Узвар – напій із сушених фруктів. У християнстві узвар символізує очищення душі і тіла. Мед, який часом додають до узвару – ознака солодкого життя і здоров’я.

Калач – круглий хліб, що символізує Трійцю і вічність. Асоціюючи із добробутом і благами, калач підсолоджують і посипають маком. Обрядовий хліб символізує новонародженого Ісуса Христа, вічне життя та воскресіння з мертвих.

Пампушки – солодкі «пончики», зазвичай з начинкою. Пампухи символізують святих, які заслужили життя на небі. Ця страва є однією з найдавніших в Україні, хоча перші згадки про неї зафіксовані у козацьких літописах.

Борщ – пісна страва з буряка, квасолі, капусти та вареників із грибною начинкою. Борщ є символом миру та злагоди у родині.

Вареники – з пісною начинкою (капустою, картоплею, грибами), часто подають з смаженою цибулею.

Голубці – з капустяного листя з рисом, цибулею та морквою. Культурологи стверджують, що голубці вперше з’явилися у 18 столітті й відтоді не зникали з українського святкового столу. Їхня назва походить від слова «голуб», що символізує спокій і мир.

Тушкована капуста – смачна і ситна страва. Капуста символізує простоту, міцність родини та єдність навколо Бога. На Святий Вечір цю страву можуть готувати на основі квашеної капусти, додаючи гриби або товчений горох. Також різдвяну капусту можна урізноманітнити сушеними сливками, медом і дрібкою меленого перцю.

Оселедець – маринована риба. Риба в християнстві має символічне значення і є основою багатої святкової кухні України.

Консервовані овочі та гриби – заготовки, що додають різноманіття та смак святковому столу.

Печена картопля – запечена в шкірці, часто з травами та спеціями, подається з маринованими овочами.

Риба – смажена, запечена або заливна, є важливою стравою, символізує Ісуса Христа.

Спочатку їдять кутю, а потім голубці, вареники, смажену рибу, капусту й інше, і запивають узваром. За звичаєм, діти носять вечерю, наприклад, хрещеним батькам, а також бабусі й дідусеві.

Що ще можна приготувати на Святвечір

Список страв на Святвечір не є обовʼязковим, крім куті та узвару. «Вікіпедія» пише, що в залежності від традицій та сімейних звичаїв, до столу на Святвечір готують також такі альтернативні страви: