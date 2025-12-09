Скільки коштує різдвяна вечеря

Різдвяний стіл у 2025 році майже не подорожчав. За середніми цінами українських супермаркетів на початок грудня його вартість становить 1374 грн, що практично дорівнює торішньому показнику – 1365 грн. Про це свідчать аналітичні дані Інституту аграрної економіки.

Експерти пояснили стабільність цін тим, що за рік овочі з борщового набору суттєво подешевшали. Картопля, морква, капуста, буряк та цибуля знизилися в ціні більш ніж удвічі завдяки рекордному врожаю у 2025 році.

Водночас окремі продукти значно зросли в ціні. Найбільше подорожчали:

рослинна олія – на 26,7%

заморожена вишня – на 25,7%

бочкові огірки – на 25,2%

біла суха квасоля – на 18,3%

борошно – на 17,5%

живий короп – на 12,6%

свіжі помідори – на 12,5%

Скільки коштують головні різдвяні страви?

Пшенична кутя (950 г) обійдеться у 213,37 грн. Найдорожчі інгредієнти – мак, волоські горіхи та родзинки. Крупа, мед і цукор разом коштують значно дешевше. Узвар із готових наборів сухофруктів коштує 118 грн за 600 г суміші.

Найдорожчою стравою святкового столу стала смажена риба – 346,02 грн. Так, за живого коропа доведеться заплатити 339 грн за 2 кг. Пісний борщ із квасолею коштує 107,79 грн, причому майже половину ціни становить саме квасоля. Вінегрет обійдеться у 49,77 грн, найдорожчим інгредієнтом у ньому будуть солоні огірки.

Вареники:

з картоплею – 32,83 грн

з капустою – 32,03 грн

з вишнею – 87,83 грн (через високу ціну заморожених ягід)

Тушкована капуста з грибами коштує 70,78 грн, найбільше в цій страві – це печериці. Смажена картопля обійдеться у 26,08 грн.

Окремо до столу купують соління та свіжі овочі:

квашена капуста – 96,75 грн за 500 г

бочкові огірки – 53,70 грн за 400 г

свіжі огірки – 66,72 грн за 500 г

помідори – 71,90 грн за 500 г

Здешевлення овочів у 2025 році стало одним із ключових факторів стабільної вартості різдвяного кошика. Цей рік фактично став «роком дефляції» для овочевої групи. За словами заступника міністра Тараса Висоцького, валовий урожай картоплі у 2025 році становить близько 18 млн тонн, а реальний обсяг ринку після вирахування насіннєвого фонду та втрат – близько 10 млн тонн. У Мінагрополітики зауважили, що для виробників рік не став надприбутковим, зате для споживачів — значно доступнішим.

ONUR GROUP продовжує інвестувати в майбутнє України, створюючи нові можливості для зеленої енергетики та сталого розвитку. До 2030 року компанія планує генерувати понад 690 МВт з альтернативних джерел, забезпечуючи країні безперебійне постачання світла та енергетичну незалежність.

Як інформував ZAXID.NET, через низький попит в Україні суттєво знизилися гуртові ціни на імпортні помідори.