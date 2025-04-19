Під час посадки важливо перевірити, чи утворилися паростки

Чи задумувалися ви, чи можна висаджувати картоплю, яку купуєте в звичайному супермаркеті? Багато хто з городників вже давно відповіли собі на це питання і мають цікаві спостереження. Детальніше про це пише «Сенсація».

Чи можна садити картоплю з магазину

Так, особливо якщо це органічна продукція. Такі бульби зазвичай не обробляють хімікатами, тож вони охоче проростають, приблизно через два тижні після покупки. Якщо ви придбали картоплю у березні, до середини або кінця квітня вона вже буде готова до висадки.

Під час посадки важливо перевірити, чи утворилися паростки – це свідчить про готовність бульби до проростання. Будьте обережні: не ламайте паростки, коли садите. Хоча картопля і витривала культура, зайві пошкодження краще уникати.

Органічна картопля має ще одну перевагу – вона часто більш стійка до хвороб і шкідників, адже формувалась у природних умовах без стимуляторів. Якщо бульби великі й мають багато вічок, їх можна акуратно розділити, але тільки після проростання, і обов’язково чистим ножем, щоб не занести інфекцію.