Теплиця – ідеальне місце для ущільненого вирощування

Багато городників стикаються з тим, що площі під посадки не вистачає. Особливо, коли хочеться виростити все й одразу. Та є дієве рішення – ущільнені посадки. Цей підхід дозволяє розумно використати кожен метр землі, як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Усе, що потрібно – грамотно поєднати рослини, щоб вони не заважали одна одній у боротьбі за світло, вологу та живлення, пише «Агрохім».

Як підібрати рослини-компаньйони

Поєднуючи культури на одній грядці, важливо зважати на їхню сумісність. Деякі рослини можуть гальмувати ріст інших або притягувати небажаних гостей.

Наприклад:

полин, фенхель і декоративна квасоля рідко мають хороших сусідів;

баклажани притягують колорадського жука, а от бобові його відлякують;

часник і цибуля не дуже ладнають із шавлією та бобовими культурами;

томати не рекомендують садити поруч із капустою кольрабі, горохом чи картоплею.

Натомість деякі поєднання можуть навіть покращити врожай:

базилік позитивно впливає на смак томатів;

кріп добре відгукується на сусідство з капустою.

Ще один нюанс – терміни дозрівання. Ранні культури, такі як салат чи редис, встигнуть дати врожай до того, як інші культури розростуться.

Ущільнені посадки в теплицях: максимум користі з простору

Теплиця – ідеальне місце для ущільненого вирощування. Вона дає змогу отримувати врожай практично безперервно.

навесні висаджуйте ранню зелень: шпинат, салат, редиску, пекінську капусту. До часу, коли прийде черга перцю чи томатів, ці культури вже зникнуть із грядки;

влітку на звільненому місці можна розмістити буряк, моркву, кущову квасолю чи пряні трави;

упродовж сезону підсаджуйте культури, яким потрібно мінімум простору: петрушку, щавель, зелений лук чи любисток.

Ущільнені грядки у відкритому ґрунті

Компетентне поєднання культур не тільки допомагає заощадити місце, а й забезпечує природний захист від шкідників.

капуста + селера – селера відлякує білокрилку, не заважаючи капусті рости;

полуниця + часник або петрушка – природний захист від комах;

морква + цибуля – класична пара, що взаємно захищає одна одну від мух;

квасоля + картопля – азот у ґрунті + відлякування шкідників.

Враховуйте й висоту рослин. Наприклад, у тіні кущового гороху добре почуваються салат, кріп або цибуля.

Як зробити ущільнені посадки ще ефективнішими