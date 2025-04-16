У першій декаді квітня найкраще висівати холодостійкі культури

Щойно земля достатньо підсохне та прогріється, можна розпочинати підготовку грядок до посіву. Для гарного врожаю важливо дотримуватись правильної послідовності посадок, зважаючи на терміни достигання, температурні потреби культур і тип ґрунту. Агрономи радять орієнтуватися не лише на календар, а й на погодні умови, щоби все зійшло вчасно. Коли і що сіяти, пише «Сільський господар».

Що садити у квітні

У першій декаді квітня найкраще висівати холодостійкі культури: петрушку, пекінську капусту, кріп, шпинат, листову гірчицю, салати, редис, боби та горох. Зелень, як-от кріп, салат і редиску, можна сіяти кілька разів з інтервалом у кілька тижнів до середини червня. Це дозволить мати свіжу продукцію на столі якомога довше. Особливо важливо встигнути посіяти петрушку, поки ґрунт залишається вологим, вона добре приживається саме в таких умовах.

Шпинат – одна з найскоростигліших культур, тож його можна вирощувати навіть як попередник для інших овочів. Перед посівом шпинатове насіння бажано замочити на 24-48 годин для швидшого проростання. Серед культур, які добре переносять ранню весну, також: морква, пастернак, цибуля та коренева петрушка. Вони здатні проростати вже за температури +3/+5°C, тож сіяти їх можна навіть тоді, коли ще прохолодно.

Ближче до кінця квітня, якщо розсада білоголової чи цвітної капусти вже має 5-6 справжніх листків і пройшла загартування, її можна висаджувати у відкритий ґрунт. У цей самий період сіють і холодостійкі квіти та декоративні злаки: календулу, мак, люпин, гіпсофілу, космею, фацелію, годецію, льон та матіолу. Якщо прикрити посіви плівкою чи агроволокном, паростки з'являться значно швидше.

Що сіяти у травні

У травні настає час теплолюбних культур. Коли температура ґрунту досягає хоча б +11/+13°C, можна висівати кавуни, огірки, гарбузи, квасолю та кукурудзу. На початку місяця, якщо погода дозволяє, у відкритий ґрунт висаджують ранню капусту, буряк, моркву, цибулю, редис, часник, горох, салат і квасолю. Якщо ж травневий старт холодний, краще почекати кілька днів або пересунути посіви ближче до середини місяця.

У другій половині травня висаджують найвибагливіші до тепла культури: огірки, томати, кабачки, гарбузи та кукурудзу. Це також слушний час для висівання багатьох однорічних декоративних рослин.

Серед усіх овочів найпершим дає сходи горох, вже через 6 днів після посіву. Трохи пізніше (на 7-8 день) прокльовуються огірки, редька, кукурудза та квасоля. Через 10 днів сходять капуста, щавель і буряк. Баклажани, морква, цибуля, кабачки та ревінь з’являються за 12-14 днів. А от найдовше доводиться чекати на кріп, петрушку, пастернак і перець, їх паростки з’являються лише через 15-16 днів.