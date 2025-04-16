Земля вже готова: що потрібно посіяти та посадити у квітні й травні
Щойно земля достатньо підсохне та прогріється, можна розпочинати підготовку грядок до посіву. Для гарного врожаю важливо дотримуватись правильної послідовності посадок, зважаючи на терміни достигання, температурні потреби культур і тип ґрунту. Агрономи радять орієнтуватися не лише на календар, а й на погодні умови, щоби все зійшло вчасно. Коли і що сіяти, пише «Сільський господар».
Що садити у квітні
У першій декаді квітня найкраще висівати холодостійкі культури: петрушку, пекінську капусту, кріп, шпинат, листову гірчицю, салати, редис, боби та горох. Зелень, як-от кріп, салат і редиску, можна сіяти кілька разів з інтервалом у кілька тижнів до середини червня. Це дозволить мати свіжу продукцію на столі якомога довше. Особливо важливо встигнути посіяти петрушку, поки ґрунт залишається вологим, вона добре приживається саме в таких умовах.
Шпинат – одна з найскоростигліших культур, тож його можна вирощувати навіть як попередник для інших овочів. Перед посівом шпинатове насіння бажано замочити на 24-48 годин для швидшого проростання. Серед культур, які добре переносять ранню весну, також: морква, пастернак, цибуля та коренева петрушка. Вони здатні проростати вже за температури +3/+5°C, тож сіяти їх можна навіть тоді, коли ще прохолодно.
Ближче до кінця квітня, якщо розсада білоголової чи цвітної капусти вже має 5-6 справжніх листків і пройшла загартування, її можна висаджувати у відкритий ґрунт. У цей самий період сіють і холодостійкі квіти та декоративні злаки: календулу, мак, люпин, гіпсофілу, космею, фацелію, годецію, льон та матіолу. Якщо прикрити посіви плівкою чи агроволокном, паростки з'являться значно швидше.
Що сіяти у травні
У травні настає час теплолюбних культур. Коли температура ґрунту досягає хоча б +11/+13°C, можна висівати кавуни, огірки, гарбузи, квасолю та кукурудзу. На початку місяця, якщо погода дозволяє, у відкритий ґрунт висаджують ранню капусту, буряк, моркву, цибулю, редис, часник, горох, салат і квасолю. Якщо ж травневий старт холодний, краще почекати кілька днів або пересунути посіви ближче до середини місяця.
У другій половині травня висаджують найвибагливіші до тепла культури: огірки, томати, кабачки, гарбузи та кукурудзу. Це також слушний час для висівання багатьох однорічних декоративних рослин.
Серед усіх овочів найпершим дає сходи горох, вже через 6 днів після посіву. Трохи пізніше (на 7-8 день) прокльовуються огірки, редька, кукурудза та квасоля. Через 10 днів сходять капуста, щавель і буряк. Баклажани, морква, цибуля, кабачки та ревінь з’являються за 12-14 днів. А от найдовше доводиться чекати на кріп, петрушку, пастернак і перець, їх паростки з’являються лише через 15-16 днів.