Для добрива важливо змішати всі інгредієнти в рівних пропорціях

Якщо ви поливаєте свої кімнатні ролини лише водою і не полюбляєте хімічних добавок або добрив, тоді підживка з чаю вам чудово підійде. Як її приготувати, пише «Міс».

Для добрива знадобиться:

20 мл міцного чаю;

1 ч. л харчової соди;

1 ч. л цукру;

500 мл води.

Для добрива важливо змішати всі інгредієнти в рівних пропорціях та ретельно перемішати. Використовуйте раз на тиждень – цього буде достатньо. Такий спосіб є ефективним, адже чай містить азот, калій та фосфор для росту рослин. Також у складі є антиоксиданти, які можуть допомогти боротися з хворобами та стресом.