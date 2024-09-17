Як приготувати добриво для рослин у горщиках зі звичайного чаю: рецепт
Для добрива важливо змішати всі інгредієнти в рівних пропорціях
Якщо ви поливаєте свої кімнатні ролини лише водою і не полюбляєте хімічних добавок або добрив, тоді підживка з чаю вам чудово підійде. Як її приготувати, пише «Міс».
Для добрива знадобиться:
- 20 мл міцного чаю;
- 1 ч. л харчової соди;
- 1 ч. л цукру;
- 500 мл води.
Для добрива важливо змішати всі інгредієнти в рівних пропорціях та ретельно перемішати. Використовуйте раз на тиждень – цього буде достатньо. Такий спосіб є ефективним, адже чай містить азот, калій та фосфор для росту рослин. Також у складі є антиоксиданти, які можуть допомогти боротися з хворобами та стресом.
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