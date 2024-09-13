Цей метод можна застосовувати раз або двічі на місяць, щоб забезпечити рослини необхідними поживними компонентами

Це найпростіший метод збагачення рослин поживними речовинами, який також дозволяє економити кошти та екологічно утилізувати кухонні відходи.

Існує швидкий та легкий спосіб перетворення картопляного лушпиння на добриво для вашого саду. Gardening Soul показує, як створити добриво для рослин із картопляної шкірки.

Як приготувати добриво

Візьміть шкірку від картоплі, додайте 250 мл води та кілька крапель білого оцту (оцет сприяє швидкому бродінню картопляної шкірки); залиште на 2-3 дні для бродіння; потім процідіть зайву воду. Отримане добриво можна використовувати безпосередньо у квітковому горщику.

Картопляні очистки, багаті на саліцилову кислоту, сприяють розвитку кореневої системи рослин. Таке добриво також забезпечує рослини великою кількістю азоту, фосфору та калію, що сприяє їхньому пишному росту.

Цей метод можна застосовувати раз або двічі на місяць, щоб забезпечити рослини необхідними поживними компонентами.