Навіть якщо вона здається чистою, упаковка не гарантує повної гігієнічності.

Коли ви купуєте нову постільну білизну, одразу хочеться якнайшвидше її постелити. Однак у багатьох виникає питання: чи потрібно її прати? З одного боку, вона була в упаковці, а з іншого боку, невідомо, чи точно вона чиста. Cappone розповідає, чи потрібно її прати одразу після покупки.

Чому варто випрати нову білизну?

Прати нову постільну білизну перед першим використанням потрібно. Навіть якщо вона здається чистою, упаковка не гарантує повної гігієнічності. Окрім цього:

На фабриці тканини обробляють спеціальними засобами. Вони можуть залишатися на поверхні та викликати подразнення шкіри. А перше прання допоможе змити залишки хімії. Білизна до покупки проходить довгий шлях: її пакують, перевозять, зберігають на складах магазинів. І навіть якщо вона виглядає чистою, ніхто не гарантує, що її не торкалися руками чи на ній не накопичився пил. Перше прання допомагає тканині «розкритися» – вона стає м’якшою, набуває природної текстури та краще пропускає повітря.

Тому перше прання нової постільної білизни – це необхідна процедура для гігієни та безпеки.

Які приховані забруднення можуть залишитися на новій постільній білизні: