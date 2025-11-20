Прихована загроза: чи справді треба прати постільну білизну одразу після покупки
Навіть якщо вона здається чистою, упаковка не гарантує повної гігієнічності.
Коли ви купуєте нову постільну білизну, одразу хочеться якнайшвидше її постелити. Однак у багатьох виникає питання: чи потрібно її прати? З одного боку, вона була в упаковці, а з іншого боку, невідомо, чи точно вона чиста. Cappone розповідає, чи потрібно її прати одразу після покупки.
Чому варто випрати нову білизну?
Прати нову постільну білизну перед першим використанням потрібно. Навіть якщо вона здається чистою, упаковка не гарантує повної гігієнічності. Окрім цього:
- На фабриці тканини обробляють спеціальними засобами. Вони можуть залишатися на поверхні та викликати подразнення шкіри. А перше прання допоможе змити залишки хімії.
- Білизна до покупки проходить довгий шлях: її пакують, перевозять, зберігають на складах магазинів. І навіть якщо вона виглядає чистою, ніхто не гарантує, що її не торкалися руками чи на ній не накопичився пил.
- Перше прання допомагає тканині «розкритися» – вона стає м’якшою, набуває природної текстури та краще пропускає повітря.
Тому перше прання нової постільної білизни – це необхідна процедура для гігієни та безпеки.
Які приховані забруднення можуть залишитися на новій постільній білизні:
- Фабричний пил. Це найдрібніші частинки, що утворюються під час роботи обладнання та розкрою тканини. Вони осідають на поверхні й можуть викликати свербіж або подразнення.
- Хімічні просочення. На етапі виготовлення тканину обробляють спеціальними розчинами: це можуть бути пом’якшувачі, антибактеріальні компоненти та підсилювачі кольору, які покращують товарний вигляд тканини. Однак частина цих речовин залишається на поверхні та може викликати алергію.
- Залишки барвників. Особливо це актуально для яскравої чи темної білизни. Якщо фарба не повністю зафіксована, вона може виділятися при контакті зі шкірою чи під час першого прання. Це не лише псує зовнішній вигляд, а й небезпечно для здоров’я.
- Сліди упаковки та зберігання. Тканини можу увібрати запахи картону, клею або навіть ставати затхлою, якщо комплект довго перебував на складі. Також можливе забруднення від рук працівників під час фасування чи викладки товару.
- Мікроорганізми та пил. Якщо білизна лежала на відкритій вітрині чи транспортувалася без герметичної упаковки, на ній могли осісти бактерії або звичайний побутовий пил. Це не обов’язково небезпечно, але небажано.
