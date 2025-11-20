Синтепонові подушки прати можна та потрібно

Синтепонова подушка – чудовий та практичний вибір. Проте, як і будь-які інші подушки, вона потребує періодичного очищення. Cappone розповідає, чи можна прати подушки з синтепону в пральній машині.

Чи можна прати подушки з синтепону?

Синтепонові подушки прати можна та потрібно. Але перед пранням потрібно розібратися, яким способом був виготовлений синтепон, що наповнює їх. Існує три способи скріплення поліефірних волокон між собою:

клейовий;

термічний;

голкопробивний.

Клейовий синтепон не можна прати, тільки піддавати сухому чищенню. Подушку з таким наповнювачем краще віддати в хімчистку. А термічний та голкопробивний синтепон можна прати вручну і в пральній машині.

Щоб з’ясувати, який наповнювач всередині виробу, потрібно вивчити етикетку. Там зазначено, чи можна прати виріб і за якої температури. Але якщо етикетка відсутня, можна провести тест. Для цього потрібно розташувати подушку на горизонтальній поверхні, а зверху по центру покласти на кілька хвилин вантаж (важку книгу, пляшку з водою). Якщо вм’ятина, що утворилася, швидко зникає і виріб набуває первісної форми – подушку можна прати.

Як вручну прати подушки із синтепону?

Прання подушок із синтепону досить проблематичне через те, що вони швидко насичуються водою та стають важкими. Місткість для прання має бути такою, щоб подушка поміщалася в ній повністю. Подушку в процесі не можна згинати навпіл і терти.

Наберіть у таз теплої води, температура якої не повинна перевищувати 40°C, інакше синтепон злипнеться та його неможливо буде розправити. Розчиніть у воді мийний засіб. Занурте подушку у воду, помніть та побийте її, щоб вимити всі забруднення. Злийте мильну воду, злегка відіжміть подушку, щоб видалити рідину. У жодному разі не викручуйте. Якщо вода занадто брудна, повторіть процедуру ще раз.

Після цього наповніть таз свіжою водою, і почніть полоскання, побийте подушку, щоб видалити залишки мийного засобу. Повторіть полоскання кілька разів, а після прання не викручуйте виріб, тільки злегка відіжміть.

Як випрати подушку в пральній машині?

Перед завантаженням подушки в барабан оцініть щільність її чохла. Якщо тканина тонка та тендітна, краще надягнути на виріб наволочку. Тонка тканина може порватися під час прання, а наповнювач висипатися в барабан.

Завантажте подушку в машину і разом з нею покладіть м’ячики для великого тенісу або спеціальні гумові кульки з шипами – вони не дадуть змоги синтепону збиватися в грудки. Як мийний засіб краще використовувати гель або капсули.

Виберіть делікатний режим або прання синтетики з температурою 40°C, додаткове полоскання та опцію «Без віджимання». Віджимати синтепонову подушку у машинці не можна, інакше наповнювач зіб’ється в купу і його не можна буде розправити. Запустіть машину та дочекайте закінчення прання. А мокру подушку злегка відіжміть руками.

Як сушити подушки із синтепону?

Після прання подушка буде дуже мокрою, тому загорніть мокрий виріб у рушник, щоб тканина ввібрала зайву вологу. Якщо подушка маленька, можна спробувати закріпити її прищіпками на мотузці й дати стекти. Але великі подушки потрібно сушити в горизонтальному положенні, щоб наповнювач не збився в один бік. У процесі сушіння подушку потрібно регулярно перевертати. Постеліть від неї тканину, яка буде вбирати вологу та періодично замінюйте її для прискорення процесу.

Подушки краще сушити на свіжому повітрі в тіні, але якщо на вулиці сушити немає можливості, проводьте процедуру вдома, але сушіть виріб якомога далі від нагрівальних приладів.