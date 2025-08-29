Деякі типи наповнювачів не підходять для машинного прання.

Хоча ми регулярно перемо постільну білизну чи пледи, подушки часто залишають поза увагою. А дарма: саме вони можуть стати джерелом пилових кліщів або бактерій, що небезпечно для здоров’я. Better Homed and Gardens розповідає, наскільки часто потрібно прати подушки.

Як часто прати подушки?

Президентка Molly Maid Марла Мок радить прати подушки кожні 3 місяці – це особливо актуально у теплі місяці або в кліматі, де спека та вологість є важливим фактором.

Якщо у вашому домі живуть люди, які страждають на алергію, вам слід частіше чистити подушки. Також не частоту прання може впливати те, як ви використовуєте подушки.

Фактори, які змушують робити це частіше:

Якщо ви їсте в ліжку або маєте домашніх тварин. Дитячі подушки потребують частішого прання. Пухові подушки теж підвищують ризик для алергіків, тому їх потрібно прати частіше.

Які подушки не можна прати?

Деякі типи наповнювачів не підходять для машинного прання. Наприклад, подушки з піни з ефектом пам’яті, латексні та гелеві подушки не слід прати в пральній машинці. Їх краще пилососити вручну та протирати вологою ганчіркою.