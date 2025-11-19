Догляд за махровим пледом вимагає особливої уваги

Без махрового пледа важко уявити прохолодні осінні або зимові вечори. Але під час прання він особливо вразливий. Cappone розповідає, як правильно прати махровий плед.

Чи можна прати махровий плед?

Махрова тканина має характерну структуру, адже її виготовляють із натуральних волокон, найчастіше бавовни, але трапляються склади з додаванням поліестеру чи віскози. Основний принцип структури – особливе переплетення ниток, під час якого утворюються петельки, що виступають над поверхнею тканини. Вони добре вбирають вологу, створюють повітряний прошарок і роблять виріб пухнастим і теплим. Чим довші та густіші петлі, тим м’якшим і об’ємнішим здається махровий плед.

Через цю структуру догляд за махровим пледом вимагає особливої уваги. Під час прання петельки можуть затягуватися, ламатися чи збиватися, через що виріб втрачає м’якість, стає жорстким або ворсистим. Механічне тертя, перегрів і агресивні мийні засоби – головні вороги махрових пледів.

Окрім цього такі пледи у вологому стані досить важкі, що теж варто враховувати. Проте прати махровий плед потрібно, адже між петельками можуть накопичуватися залишки пилу, жиру і бруду.

Як випрати махровий плед у машинці?

Спочатку потрібно перевірити етикетку та дізнатися, чи допускається машинне прання та при якій температурі. Але якщо ярлика немає, варто орієнтуватися на загальне правило для махрових речей: низька температура, м’який режим і мінімальний віджим.

Також перед завантаженням переконайтеся, що ваша пральна машинка розрахована на великі навантаження, адже плед може важити декілька кілограмів у вологому стані.

Щоб випрати махровий плед:

Обирайте делікатний або ручний режим прання. Якщо у пральній машинці є спеціальна програма для махрових виробів чи рушників – обирайте її. Температура води має бути не вище 30-40°C. Віджим краще встановити на 600-800 обертів. Використовуйте рідкий мийний засіб – він не забиватиме структуру тканини. Кондиціонер краще не використовувати, адже через нього плед втрачає об’єм та м’якість. Якщо у пральній машинці є функція додаткового полоскання – обов’язково ввімкніть її. Таким чином ви позбудетесь залишків для прання між волокнами.

Одразу після прання плед потрібно вийняти та струсити, щоб петельки розправились і тканина залишилась об’ємною. Сушити плед краще у горизонтальному положені або вертикально на мотузці, рівномірно розподіливши вагу пледа. Раз на кілька годин можна перевертати та струшувати виріб. Також важливо уникати прямих сонячних променів, адже ультрафіолет руйнує волокна та призводить до вигорання кольору.