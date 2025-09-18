Якщо сушити рушники на мотузці, вони можуть стати жорсткими, бо вода наче «застрягає» у волокнах

Іноді навіть нові, чисті рушники після сушки стають жорсткими, грубими або «скрипучими» на дотик. Але проблема не в самих рушниках – найчастіше причина в тому, як саме ми їх сушимо. House Digest розповідає, як сушити рушники, що вони були м’якими.

Основні помилки, через які рушники стають жорсткими

Якщо сушити рушники на мотузці, вони можуть стати жорсткими, бо вода наче «застрягає» у волокнах. А рушники, висушені на сушарці, можуть ставати жорсткими – якщо температура занадто висока.

Також одна з поширених помилок – переповнення сушарки великою кількістю рушників. Це ускладнює належний потік повітря, через що рушники не будуть пухнастими.

Щоб це виправити, варто обрати середній рівень температури для вашої сушарки та не перезавантажувати її – і незабаром можна буде знову насолоджуватися м’якими рушниками.

Як зробити рушники знову м’якими

Якщо ваші рушники навіть після виконання описаних вище кроків все ще залишаються жорсткими, справа може бути у мінеральних відкладеннях. Однак зробити їх знову м’якими не так складно. Вам знадобляться два інгредієнти: оцет та харчова сода.

Спершу потрібно випрати рушники у пральній машині, використовуючи склянку оцту замість прального засобу. Обов’язково оберіть гарячий режим прання. Після першого прання з оцтом, повторіть процедуру, але цього разу додавши склянку харчової соди.

Після подвійного прання (один раз з оцтом і один раз з харчовою содою) висушіть рушники на низькій або середній температурі. Вони повинні знову стати приємними на дотик.

Однак, якщо вони все ще жорсткі, є ймовірність, що вони віджили свій термін служби.