Під час пасинкування зайві пагони видаляють або прищипують

Пасинкування кавунів допомагає рослині спрямувати поживні речовини на розвиток кількох сильних плодів, а не витрачати сили на надлишок пагонів і дрібних зав’язей. Завдяки цьому кавуни виростають більшими, солодшими та достигають швидше. Особливо корисний цей прийом у відкритому ґрунті, де рослини часто стикаються з перепадами температури та нестачею тепла. як правильно пасинкувати, пише «Про Агро».

Що таке пасинкування і навіщо воно потрібне

Кавун швидко нарощує бічні пагони, які забирають частину вологи та поживних речовин. Якщо їх не контролювати, кущ стає надто загущеним, а значна частина зав’язей не встигає визріти до кінця сезону.

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Під час пасинкування зайві пагони видаляють або прищипують, залишаючи лише найсильніші. Це дає кілька важливих переваг:

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плоди виростають більшими та солодшими;

урожай достигає швидше;

рослини краще провітрюються;

зменшується ризик грибкових захворювань;

догляд за баштаном стає простішим.

У регіонах із коротким літом правильне формування може прискорити достигання приблизно на один-два тижні.

Коли починати пасинкування

Найкращий час для першого пасинкування – коли головний пагін виросте до 40–60 см і на рослині з’являться перші зав’язі. Зазвичай це відбувається у червні або до середини липня.

Проводьте процедуру в суху погоду вранці або ввечері. Після дощу чи рясного поливу варто зачекати, доки рослина повністю обсохне.

Ознаки, що настав час формувати кущ:

пагони активно ростуть у різні боки;

з’явилися перші зав’язі;

кущ починає загущуватися;

частина зав’язей жовтіє або опадає.

Схеми формування кавунів

В одне стебло

Це найпростіший варіант для початківців. Залишайте лише головний батіг, а всі бічні пагони видаляйте. На рослині достатньо залишити 2–4 плоди, після чого верхівку прищипують.

Перевага: найбільші та найсолодші кавуни.

У два стебла

Залишайте головний батіг і один сильний бічний пагін. На кожному формуйте по кілька зав’язей, а після останньої залишайте кілька листків і прищипуйте верхівку.

Перевага: хороший баланс між розміром плодів і кількістю врожаю.

У три стебла

Такий спосіб використовують на великих ділянках або для ранніх дрібноплідних сортів. Залишають головний батіг і два сильні бічні пагони, а кількість плодів на кожному обмежують.

Перевага: більше плодів, хоча вони будуть дещо меншими.

Покрокова інструкція

Огляньте рослину та визначте головний батіг. Видаліть слабкі, пошкоджені та безплідні пагони. Залиште потрібну кількість сильних батогів із зав’язями. Відрахуйте після останнього плоду 4–7 листків. Прищипніть верхівку пагона, щоб зупинити подальший ріст. Перевіряйте кущ щотижня та видаляйте нові пасинки.

Для роботи використовуйте чистий і гострий секатор або ножиці. У вологу погоду зрізи можна присипати золою чи подрібненим деревним вугіллям.

Найпоширеніші помилки

Видалення головного стебла. Саме на ньому формується основна частина врожаю. Запізніле пасинкування. Рослина вже витрачає сили на зайву зелень. Обрізування під час дощу. Це підвищує ризик загнивання та зараження. Надмірне видалення листя. Для нормального фотосинтезу рослині потрібна достатня кількість здорових листків. Відсутність підживлення. Після формування кавунам особливо потрібні калій і фосфор.

Як поєднати пасинкування з іншими прийомами догляду

Після формування підтримуйте помірну вологість ґрунту та не допускайте застою води. Корисно замульчувати землю соломою або скошеною травою, це допоможе довше зберігати вологу й тепло.

Під час зав’язування плодів підживлюйте рослини калійно-фосфорними добривами. Вони сприяють накопиченню цукрів і покращують смак кавунів. Також регулярно оглядайте посадки на наявність попелиці, кліщів та інших шкідників.

Особливості для різних сортів

Ранні сорти краще формувати суворіше, залишаючи менше плодів, щоб вони встигли визріти. Великоплідні та середньостиглі сорти зазвичай вирощують із 3–6 зав’язями на рослині. У південних областях із довгим теплим сезоном можна залишати більше плодів, тоді як у прохолодніших регіонах доцільніше обмежитися одним або двома стеблами.

Якщо вирощуєте кавуни в контейнерах чи на невеликій площі, пасинкування стає практично обов’язковим. Воно допомагає рослині раціонально використовувати обмежений об’єм ґрунту та формувати якісні плоди.