Для вирощування в горщиках найкраще обирати компактні сорти, які формують коротші пагони

Виростити соковитий і солодкий кавун можна навіть без великої присадибної ділянки. Сучасні компактні сорти чудово почуваються у просторих контейнерах, тому їх успішно вирощують на балконах, терасах, подвір'ях і навіть у теплицях. Головне – правильно підібрати ємність, забезпечити рослині достатньо сонця, регулярний полив і своєчасне підживлення. Homes & Gardens пише, як виростити кавун у горщику та отримати гарний урожай.

Які сорти кавунів підходять для контейнерів

Для вирощування в горщиках найкраще обирати компактні сорти, які формують коротші пагони та не потребують багато місця. Добре зарекомендували себе сорти Sugar Baby, Bush Sugar Baby, Golden Midget та інші низькорослі різновиди. Вони здатні сформувати повноцінні плоди навіть за обмеженого об'єму ґрунту.

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Який контейнер потрібен

Кавун має потужну кореневу систему, тому маленькі горщики для нього не підходять. Для однієї рослини знадобиться контейнер об'ємом не менше 40–60 літрів із достатньою глибиною та обов'язковими дренажними отворами.

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Чим більший об'єм ємності, тим легше підтримувати стабільну вологість ґрунту, а коріння матиме достатньо простору для розвитку.

Який ґрунт найкращий

Для посадки використовуйте легкий, поживний і добре дренований субстрат. Оптимальним варіантом стане універсальний ґрунт із додаванням компосту приблизно у співвідношенні 4:1.

Така суміш добре пропускає повітря, утримує вологу та забезпечує рослину поживними речовинами.

Як висаджувати кавуни

Кавуни можна вирощувати як із насіння, так і через розсаду.

Насіння висівають на глибину близько 2–3 сантиметрів. Після появи сходів залишають найсильнішу рослину.

Якщо висаджуєте розсаду, намагайтеся не пошкодити земляну грудку, адже коренева система кавуна дуже чутлива до пересаджування.

Якщо плануєте вирощувати рослину вертикально, одразу встановіть міцну опору або шпалеру.

Скільки сонця потрібно кавуну

Кавуни дуже люблять тепло та світло. Для гарного росту їм потрібно щонайменше 8–10 годин прямого сонячного проміння щодня.

Оптимальна температура для розвитку становить понад +21 °C. У регіонах із прохолодним літом рослини краще вирощувати у теплицях або парниках.

Як правильно поливати

У контейнері ґрунт пересихає значно швидше, ніж на грядці, тому полив має бути регулярним.

Земля повинна залишатися помірно вологою протягом усього сезону. У сильну спеку рослину інколи доводиться поливати двічі на день. Поливайте доти, поки вода не почне витікати через дренажні отвори.

Приблизно за два-три тижні до дозрівання плодів полив поступово скорочують. Це допомагає плодам накопичити більше природних цукрів і зробити м'якоть солодшою.

Чим підживлювати

Після початку цвітіння кавуни особливо потребують калію та фосфору, які сприяють утворенню зав'язі та дозріванню плодів.

Підживлюйте рослини кожні два тижні комплексними добривами для плодових культур або засобами для томатів. Також можна використовувати органічні добрива на основі компосту чи інших натуральних компонентів.

Як зрозуміти, що кавун достиг

Залежно від сорту та умов вирощування кавуни достигають приблизно через 70–90 днів після посадки.

Про стиглість свідчать одразу кілька ознак: вусик біля плодоніжки повністю висихає, шкірка стає більш матовою та твердою, а під час легкого постукування чути глухий звук.

Збирайте врожай гострим ножем або секатором, залишаючи невелику частину плодоніжки. Так плоди довше залишатимуться свіжими.