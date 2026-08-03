Плями від шоколаду необхідно прибрати, щойно ви їх помітили

Плями від шоколаду на дивані чи кріслі можуть здатися складними для видалення, але поспішати із сильним тертям не варто. Express розповідає, як легко відмити шоколадні плями із меблів.

Як очистити меблі від шоколаду?

Експертка з прибирання Лаура Чідді поділилася секретом, як очистити плями від шоколаду.

За її словами, плями від шоколаду необхідно прибрати, щойно ви їх помітили. Це потрібно зробити ложкою, просто прибравши надлишки шоколаду. При цьому вона радить не розтирати плями на забруднених меблях, оскільки це може погіршити ситуацію. Старайтеся уникати тертя, оскільки бруд може зайти глибше у волокна оббивки.

Лаура рекомендує застосовувати мийний розчин, зроблений із чайної ложки мийного засобу та склянки води. Для цього потрібно занурити ганчірку в мийний розчин, прибрати надлишок вологи та протерти нею пляму від її краю до центру.

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«Дайте розчину трохи подіяти на оббивці, а потім за допомогою нової серветки з мікрофібри видаліть залишки мийного засобу. Після цього промокніть пляму сухою серветкою з мікрофібри», – додає Лаура Чідді.