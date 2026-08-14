Якщо листя вже зірване, повністю прибрати гіркоту не завжди можливо, але її можна зменшити

Салат вважається однією з найпопулярніших зеленних культур на городі. Його цінують за ніжний смак, соковите листя та швидке вирощування. Проте іноді замість приємної свіжості з’являється помітна гіркота, яка псує смак страв. Причин цього може бути кілька – від особливостей сорту до помилок у догляді. Більше про це пише «На пенсії».

Вплив сорту на смак салату

Одні сорти салату від природи мають м’якший смак, тоді як інші можуть містити більше гірких речовин. Тому ще під час вибору насіння варто звертати увагу на опис сорту та його смакові характеристики.

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Якщо для вас важливий максимально ніжний смак, краще віддавати перевагу сортам, які відомі своєю соковитістю та відсутністю вираженої гіркоти.

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Нестача вологи – одна з головних причин

Дуже часто салат починає гірчити через пересихання ґрунту. Рослина має поверхневу кореневу систему та гостро реагує на нестачу води, особливо в спекотну погоду.

Після посіву важливо підтримувати ґрунт рівномірно вологим до появи сходів. Надалі поливи також повинні бути регулярними, щоб рослини не переживали тривалі періоди посухи.

Особливо уважно слід стежити за вологістю під час літньої спеки. Саме в цей період салат найчастіше накопичує гіркі речовини та швидше переходить до утворення квітконосів.

Як зробити листя менш гірким на грядці

Якщо салат уже росте, можна скористатися способом відбілювання листя. Для цього приблизно за два тижні до збирання врожаю розетки накривають непрозорою ємністю, яка не пропускає світло.

У таких умовах листя стає ніжнішим, світлішим і менш гірким. Водночас важливо стежити, щоб рослини не перегрівалися та не почали псуватися через надмірну вологість.

Цей спосіб особливо корисний для сортів, які мають схильність до гіркоти.

Як прибрати гіркоту після збору врожаю

Якщо листя вже зірване, повністю прибрати гіркоту не завжди можливо, але її можна зменшити. Перед приготуванням страв нарвіть листя руками та залиште на 15–20 хвилин.

Також багато городників замочують зелень у прохолодній воді на короткий час. Це допомагає зробити смак м’якшим і освіжити листя після збирання.

Для салатів краще використовувати молоде листя, адже воно зазвичай ніжніше та менш гірке, ніж старіші листкові пластини.